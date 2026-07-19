Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс

БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Кувейт осудил атаку на электростанцию и опреснительный комплекс в стране, назвав ее прямым ударом по жизненно важной гражданской инфраструктуре, передает кувейтское информационное агентство KUNA.

Кувейт выразил солидарность с Бахрейном и Иорданией и поддержку всех мер, предпринимаемых ими для защиты безопасности и суверенитета.