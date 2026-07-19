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Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс - РИА Новости, 19.07.2026
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21:08 19.07.2026
Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс

KUNA: Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кувейт осудил иранскую атаку на электростанцию и опреснительный комплекс как удар по жизненно важной гражданской инфраструктуре.
  • Кувейт также осудил атаки на Бахрейн и Иорданию, назвав их нарушением суверенитета и территориальной целостности государств.
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Кувейт осудил атаку на электростанцию и опреснительный комплекс в стране, назвав ее прямым ударом по жизненно важной гражданской инфраструктуре, передает кувейтское информационное агентство KUNA.
"Государство Кувейт решительно осуждает последнюю иранскую атаку, целью которой стала одна из электростанций и установок по опреснению воды в стране", - говорится в сообщении.
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