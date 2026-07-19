Кувейт осудил атаку Ирана на электростанцию и опреснительный комплекс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кувейт осудил иранскую атаку на электростанцию и опреснительный комплекс как удар по жизненно важной гражданской инфраструктуре.
- Кувейт также осудил атаки на Бахрейн и Иорданию, назвав их нарушением суверенитета и территориальной целостности государств.
БЕЙРУТ, 19 июл - РИА Новости. Кувейт осудил атаку на электростанцию и опреснительный комплекс в стране, назвав ее прямым ударом по жизненно важной гражданской инфраструктуре, передает кувейтское информационное агентство KUNA.
"Государство Кувейт решительно осуждает последнюю иранскую атаку, целью которой стала одна из электростанций и установок по опреснению воды в стране", - говорится в сообщении.
Кувейт также осудил атаки на Бахрейн и Иорданию, назвав их грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности двух государств.
Кувейт выразил солидарность с Бахрейном и Иорданией и поддержку всех мер, предпринимаемых ими для защиты безопасности и суверенитета.