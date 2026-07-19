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В Курской области восемь человек получили ранения при ударах ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.07.2026
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В Курской области восемь человек получили ранения при ударах ВСУ за сутки

Хинштейн: при ударах ВСУ по Курской области за сутки пострадали восемь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки в Курской области в результате ударов ВСУ ранены восемь человек.
  • Раненых доставили в Курскую областную больницу.
КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек за прошедшие сутки ранены в результате ударов ВСУ по Курской области, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
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Губернатор добавил, что их доставили в областную больницу.
"Во Льгове у 40-летнего гражданина Республики Беларусь множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА", - сообщил губернатор.
По его словам, еще один человек получил тяжелую травму стопы.
"На автодороге Рыльск-Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство, у него минно-взрывная травма с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины. Он в тяжелом состоянии", - добавил глава региона.
Губернатор уточнил, что всех раненых доставляют в Курскую областную больницу. Кроме того, в Льгове был ранен 55-летний мужчина.
"Погибших нет", - отметил Хинштейн.
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