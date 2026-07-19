В Курской области восемь человек получили ранения при ударах ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки в Курской области в результате ударов ВСУ ранены восемь человек.

Раненых доставили в Курскую областную больницу.

КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Восемь человек за прошедшие сутки ранены в результате ударов ВСУ по Курской области, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины аккубаротравма", - написал Хинштейн в канале на платформе " Макс ".

Губернатор добавил, что их доставили в областную больницу.

"Во Льгове у 40-летнего гражданина Республики Беларусь множественные осколочные ранения бедра и поясницы. Также пострадал водитель автобуса, по которому пришелся удар БПЛА", - сообщил губернатор.

По его словам, еще один человек получил тяжелую травму стопы.

"На автодороге Рыльск-Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство, у него минно-взрывная травма с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей, множественные ссадины. Он в тяжелом состоянии", - добавил глава региона.

Губернатор уточнил, что всех раненых доставляют в Курскую областную больницу. Кроме того, в Льгове был ранен 55-летний мужчина.