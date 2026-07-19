В Курской области при атаке БПЛА пострадала 19-летняя девушка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на город Рыльск Курской области пострадала 19-летняя девушка.
- У девушки незначительные травмы, ей оказали первую помощь, дальнейшее наблюдение будет амбулаторным.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Девятнадцатилетняя девушка пострадала в результате атаки БПЛА на город Рыльск Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона призвал жителей сохранять максимальную бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.
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22 июня 2022, 17:18