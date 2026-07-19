Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ.

Пленные Мосин Евгений и Столярский Сергей из 425-го полка ВСУ пробирались в Константиновку для записи постановочного видео о якобы присутствии ВСУ в городе.

Боевики поблагодарили российских военнослужащих за то, что те взяли их в плен и сохранили им жизни.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Два боевика украинского полка "Скала", взятые в плен, пробирались в Константиновку, чтобы "воткнуть флаг" и снять фейковое видео, сообщили в Минобороны России.

Ранее сегодня сообщалось, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка в ДНР.

"Военнослужащие "Южной" группировки войск взяли в плен двух "флаговтыкателей" из 425-го полка ВСУ — Мосина Евгения и Столярского Сергея, которые пробирались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ", — говорится в сообщении

В видеоролике, опубликованном российским Минобороны, Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым прикреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Они бросают эти флаги на землю и разворачивают триколор.

"Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде ... слава Российской Федерации!" — говорят пленные.

Как отметили в российском военном ведомстве, украинское командование, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что ВСУ якобы продолжают контролировать город.