Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы российской "Южной" группировки войск взяли в плен двух боевиков ВСУ.
- Пленные Мосин Евгений и Столярский Сергей из 425-го полка ВСУ пробирались в Константиновку для записи постановочного видео о якобы присутствии ВСУ в городе.
- Боевики поблагодарили российских военнослужащих за то, что те взяли их в плен и сохранили им жизни.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Два боевика украинского полка "Скала", взятые в плен, пробирались в Константиновку, чтобы "воткнуть флаг" и снять фейковое видео, сообщили в Минобороны России.
Ранее сегодня сообщалось, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка в ДНР.
"Военнослужащие "Южной" группировки войск взяли в плен двух "флаговтыкателей" из 425-го полка ВСУ — Мосина Евгения и Столярского Сергея, которые пробирались в Константиновку для записи видео о якобы присутствии в городе ВСУ", — говорится в сообщении.
В видеоролике, опубликованном российским Минобороны, Мосин и Столярский стоят с флагами Украины, к которым прикреплены фотографии Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Они бросают эти флаги на землю и разворачивают триколор.
"Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде ... слава Российской Федерации!" — говорят пленные.
Как отметили в российском военном ведомстве, украинское командование, невзирая на потери личного состава, не оставляет попыток записать постановочное видео, чтобы показать, что ВСУ якобы продолжают контролировать город.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что армия полностью освободила Константиновку. Путин отметил, что это открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск и является ключом к освобождению всей территории ДНР.
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