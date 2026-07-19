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В Константиновке взяли в плен боевиков полка "Скала" ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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20:23 19.07.2026 (обновлено: 20:47 19.07.2026)
В Константиновке взяли в плен боевиков полка "Скала" ВСУ

Российские военные взяли в плен боевиков «Скалы» в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в Константиновке.
  • В группировке "Южная" заявляли, что перехватили радиопереговоры ВСУ, во время которых украинских солдат заставляли снять фейковое видео о контроле над Константиновкой.
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
Ранее в группировке "Южная" заявляли, что перехватили радиопереговоры ВСУ, во время которых украинских солдат заставляли снять фейковое видео о контроле над Константиновкой.
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"Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщили в пресс-центре.
В группировке уточнили, что несмотря на отсутствие успехов на данном участке, украинское командование продолжает ставить своим подразделениям задачи, которые являются заведомо невыполнимыми и преследуют, прежде всего, информационные цели.
"Украинское командование осознает невозможность изменения сложившейся обстановки на фоне окончательного перехода города Константиновка под контроль Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснили в пресс-центре.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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