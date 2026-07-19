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В Константиновке взяли в плен боевиков полка "Скала" ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в Константиновке.

В группировке "Южная" заявляли, что перехватили радиопереговоры ВСУ, во время которых украинских солдат заставляли снять фейковое видео о контроле над Константиновкой.

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Южная" взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в Константиновке, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".

Ранее в группировке "Южная" заявляли, что перехватили радиопереговоры ВСУ , во время которых украинских солдат заставляли снять фейковое видео о контроле над Константиновкой.

"Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ВСУ в городе Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщили в пресс-центре.

В группировке уточнили, что несмотря на отсутствие успехов на данном участке, украинское командование продолжает ставить своим подразделениям задачи, которые являются заведомо невыполнимыми и преследуют, прежде всего, информационные цели.

"Украинское командование осознает невозможность изменения сложившейся обстановки на фоне окончательного перехода города Константиновка под контроль Вооруженных сил Российской Федерации", - пояснили в пресс-центре.