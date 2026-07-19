Ярославское правительство проведет конкурс для СМИ к 90-летию региона

Губернатор отметил, что к участию приглашаются журналисты и представители медиасферы, готовые представить материалы о развитии региона.

По данным правительства Ярославской области, конкурс "Ярегион" пройдет по пяти основным номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизни Ярославской области. В номинации "ЯЛетописец" отберут лучший материал историко-краеведческой направленности, в номинации "Яздесьживу" – лучший материал о развитии социальной сферы. Номинация "Яразвитие" объединит материалы об экономике, туризме, дорожном хозяйстве, общественном транспорте, благоустройстве территорий. Материалы, посвященные молодежной политике, научным и IT-разработкам, экологическим инициативам, представят в номинации "Образ будущего". В номинации "Лучший фото-, видеопроект" отберут лучшую серию фотографий или видеорепортаж (видеоблог), ярко и художественно отражающие жизнь региона.