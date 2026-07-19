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Ярославское правительство проведет конкурс для СМИ к 90-летию региона - РИА Новости, 19.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:57 19.07.2026
Ярославское правительство проведет конкурс для СМИ к 90-летию региона

Евраев: ярославское правительство проведет конкурс для СМИ к 90-летию региона

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Ярославской области проведет конкурс для СМИ "Ярегион", приуроченный к 90-летию образования региона.
  • Конкурс пройдет по пяти основным номинациям, охватывающим ключевые сферы жизни Ярославской области.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области проведет конкурс для СМИ "Ярегион" к 90-летию региона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«
Ярославской области дан старт юбилейному конкурсу для средств массовой информации "Ярегион". Мероприятие приурочено к 90-летию образования региона. Ярославская область – уникальная территория, которая славится своей богатой историей, архитектурой, природными богатствами и достижениями в различных отраслях. Конкурс "Ярегион" – это возможность проявить творческие способности, рассказав о развитии региона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что к участию приглашаются журналисты и представители медиасферы, готовые представить материалы о развитии региона.
По данным правительства Ярославской области, конкурс "Ярегион" пройдет по пяти основным номинациям, охватывающим все ключевые сферы жизни Ярославской области. В номинации "ЯЛетописец" отберут лучший материал историко-краеведческой направленности, в номинации "Яздесьживу" – лучший материал о развитии социальной сферы. Номинация "Яразвитие" объединит материалы об экономике, туризме, дорожном хозяйстве, общественном транспорте, благоустройстве территорий. Материалы, посвященные молодежной политике, научным и IT-разработкам, экологическим инициативам, представят в номинации "Образ будущего". В номинации "Лучший фото-, видеопроект" отберут лучшую серию фотографий или видеорепортаж (видеоблог), ярко и художественно отражающие жизнь региона.
Прием заявок открыт с 20 июля по 5 октября, информирует областное правительство. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей запланированы на ноябрь.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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