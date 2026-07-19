Москвичка через суд вернула часть денег за отмененный из-за болезни тур

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина не смогла улететь на Мальдивы из-за острого бронхита и своевременно не получила возврат средств ни от туроператора, ни от страховой компании.

Суд взыскал с туроператора в пользу истицы разницу между полной стоимостью тура и обоснованными затратами на его организацию, а также компенсацию морального вреда.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд в Москве частично вернул деньги за тур женщине, которая из-за болезни не смогла улететь на Мальдивы и вовремя не получила возврат средств ни от туроператора, ни от страховой компании, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, осенью прошлого года истица приобрела недельный тур на двоих на Мальдивы, полностью оплатив его и застраховавшись от невыезда. За день до вылета врач диагностировал у нее острый бронхит и запретил перелеты и нахождение во влажном климате. Поездку пришлось отменить.

Туроператор на уведомление о вынужденном отказе от тура ответил, что вернет часть денег, исключив фактические расходы на организацию, однако, как указано в материалах, средства возвращены не были.

Страховщик же ничего не выплатил, сославшись на отсутствие бронхита в утвержденном перечне заболеваний, при которых отказ от поездки считается страховым случаем. Женщина обратилась в суд с иском к обеим компаниям.

Туроператор в суде представил доказательства расходов на организацию поездки, отмененной за день до вылета: оплату отеля и невозвратные авиабилеты для попутчика. Из документа следует, что суд признал эти траты обоснованными и взыскал с компании в пользу истицы разницу между полной стоимостью тура и понесенными затратами, а также компенсацию морального вреда.

Кроме того, туроператор получил штраф за отказ добровольно удовлетворить требования женщины. Суммы в документе не уточняются.