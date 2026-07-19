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Москвичка через суд вернула часть денег за отмененный из-за болезни тур - РИА Новости, 19.07.2026
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Туризм
 
09:04 19.07.2026
Москвичка через суд вернула часть денег за отмененный из-за болезни тур

Москвичка через суд вернула часть денег за отменённый по болезни тур на Мальдивы

© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мальдивы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина не смогла улететь на Мальдивы из-за острого бронхита и своевременно не получила возврат средств ни от туроператора, ни от страховой компании.
  • Суд взыскал с туроператора в пользу истицы разницу между полной стоимостью тура и обоснованными затратами на его организацию, а также компенсацию морального вреда.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд в Москве частично вернул деньги за тур женщине, которая из-за болезни не смогла улететь на Мальдивы и вовремя не получила возврат средств ни от туроператора, ни от страховой компании, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, осенью прошлого года истица приобрела недельный тур на двоих на Мальдивы, полностью оплатив его и застраховавшись от невыезда. За день до вылета врач диагностировал у нее острый бронхит и запретил перелеты и нахождение во влажном климате. Поездку пришлось отменить.
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Туроператор на уведомление о вынужденном отказе от тура ответил, что вернет часть денег, исключив фактические расходы на организацию, однако, как указано в материалах, средства возвращены не были.
Страховщик же ничего не выплатил, сославшись на отсутствие бронхита в утвержденном перечне заболеваний, при которых отказ от поездки считается страховым случаем. Женщина обратилась в суд с иском к обеим компаниям.
Туроператор в суде представил доказательства расходов на организацию поездки, отмененной за день до вылета: оплату отеля и невозвратные авиабилеты для попутчика. Из документа следует, что суд признал эти траты обоснованными и взыскал с компании в пользу истицы разницу между полной стоимостью тура и понесенными затратами, а также компенсацию морального вреда.
Кроме того, туроператор получил штраф за отказ добровольно удовлетворить требования женщины. Суммы в документе не уточняются.
Требования к страховой компании суд отклонил полностью: правила страхования четко определяют перечень страховых событий, и заболевание бронхитом под них не подпадает.
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