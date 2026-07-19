МИД Казахстана прокомментировал атаки на танкеры КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казахстан выразил обеспокоенность по поводу игнорирования механизма обмена информацией о танкерах в Черном море.
- По заявлению МИД Казахстана, это поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов.
АСТАНА, 19 июл - РИА Новости. Казахстан обеспокоен тем, что механизм обмена информацией о танкерах в Черном море был намеренно проигнорирован, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.
"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов", - говорится в заявлении МИД Казахстана.