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МИД Казахстана прокомментировал атаки на танкеры КТК - РИА Новости, 19.07.2026
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17:57 19.07.2026 (обновлено: 18:00 19.07.2026)
МИД Казахстана прокомментировал атаки на танкеры КТК

МИД Казахстана обеспокоен игнорированием механизма обмена информацией о танкерах

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казахстан выразил обеспокоенность по поводу игнорирования механизма обмена информацией о танкерах в Черном море.
  • По заявлению МИД Казахстана, это поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов.
АСТАНА, 19 июл - РИА Новости. Казахстан обеспокоен тем, что механизм обмена информацией о танкерах в Черном море был намеренно проигнорирован, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства.
"Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ранее согласованный всеми заинтересованными сторонами механизм обмена информацией о гражданских судах, входящих в акваторию Черного моря с целью погрузки нефти на терминалах КТК, был намеренно проигнорирован, что поставило под угрозу жизнь и безопасность экипажей гражданских судов", - говорится в заявлении МИД Казахстана.
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