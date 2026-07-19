Глава Минобороны Японии призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном вооружении.

Он напомнил, что Франция приняла решение об укреплении ядерных сил, а Финляндия разрешила размещать у себя оружие массового поражения.

ТОКИО, 19 июл — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии, пишет " Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии, пишет " Никкэй ".

"Для Японии это сложный для обсуждения вопрос, но его нельзя не затрагивать. <…> Необходимо с осознанием критичности (ситуации. — Прим. ред.) без табу продвигать обсуждение различных мер", — цитирует его газета.

Министр упомянул, что в последнее время Франция приняла решение об укреплении ядерных сил, а Финляндия разрешила размещать у себя оружие массового поражения.

Глава ведомства также подверг критике оппозицию, требующую сохранения трех безъядерных принципов : не обладать, не производить и не ввозить ядерные вооружения. По его мнению, позиция оппонентов защищает то, что есть сейчас, а оборону Японии оставляет на потом.

В ноябре 2025 года Коидзуми уже говорил о необходимости оснащения Сил самообороны атомными подлодками.

В последнее время в Японии разворачивается дискуссия вокруг запрета на допуск ядерного оружия на территорию страны. Так, в ноябре премьер-министр Санаэ Такаити сослалась на парламентский ответ бывшего министра иностранных дел Кацуи Окады, согласно которому в случае чрезвычайной ситуации принцип "не ввозить" якобы подразумевает возможность временного захода в порты американских военных кораблей с атомным оружием на борту.

Затем в СМИ появились сообщения, что правящая Либерально-демократическая партия может начать дискуссию о всех трех принципах из-за намеченного пересмотра стратегических документов по национальной безопасности до конца года.