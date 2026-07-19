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Глава Минобороны Японии призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия - РИА Новости, 19.07.2026
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05:58 19.07.2026 (обновлено: 09:14 19.07.2026)
Глава Минобороны Японии призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия

Глава МО Японии Коидзуми призвал снять табу на обсуждение ядерного оружия

© AP Photo / Achmad IbrahimМинистр обороны Японии Синдзиро Коидзуми
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном вооружении.
  • Он напомнил, что Франция приняла решение об укреплении ядерных сил, а Финляндия разрешила размещать у себя оружие массового поражения.
ТОКИО, 19 июл — РИА Новости. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии, пишет "Никкэй".
"Для Японии это сложный для обсуждения вопрос, но его нельзя не затрагивать. <…> Необходимо с осознанием критичности (ситуации. — Прим. ред.) без табу продвигать обсуждение различных мер", — цитирует его газета.
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Министр упомянул, что в последнее время Франция приняла решение об укреплении ядерных сил, а Финляндия разрешила размещать у себя оружие массового поражения.
Глава ведомства также подверг критике оппозицию, требующую сохранения трех безъядерных принципов: не обладать, не производить и не ввозить ядерные вооружения. По его мнению, позиция оппонентов защищает то, что есть сейчас, а оборону Японии оставляет на потом.
В ноябре 2025 года Коидзуми уже говорил о необходимости оснащения Сил самообороны атомными подлодками.
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В последнее время в Японии разворачивается дискуссия вокруг запрета на допуск ядерного оружия на территорию страны. Так, в ноябре премьер-министр Санаэ Такаити сослалась на парламентский ответ бывшего министра иностранных дел Кацуи Окады, согласно которому в случае чрезвычайной ситуации принцип "не ввозить" якобы подразумевает возможность временного захода в порты американских военных кораблей с атомным оружием на борту.
Затем в СМИ появились сообщения, что правящая Либерально-демократическая партия может начать дискуссию о всех трех принципах из-за намеченного пересмотра стратегических документов по национальной безопасности до конца года.
Как подчеркивал посол в Токио Николай Ноздрев в беседе с РИА Новости, для Японии, пережившей атомные бомбардировки, правила, касающиеся вопросов ядерного оружия, были незыблемыми на протяжении более полувека. Тем не менее, с приходом к власти Такаити, поставившей во главу угла милитаризацию страны, ситуация поменялась.
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