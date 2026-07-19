В Израиле назвали самые выгодные для отдыха сезоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова назвала весну и осень наиболее выгодным временем для отдыха в Израиле.
- В апреле — мае и сентябре — октябре температура держится около +25–28 градусов, море теплое, а цены на отели и авиабилеты значительно ниже, чем в пик сезона.
- Самым дорогим периодом для отдыха в Израиле считаются август и праздничные недели в марте — апреле и сентябре — октябре.
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Наиболее выгодное время для отдыха в Израиле - весна и осень, так как в эти сезоны стоит приятная погода, теплое море, нет экстремальной жары и отмечаются демократичные цены на гостиницы и авиабилеты, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.
"Если говорить о золотой середине (для отдыха в Израиле - ред.) - о комфорте и выгоде - то это, бесспорно, весна и осень. В апреле-мае и сентябре-октябре днем - около плюс 25-28 градусов, море уже теплое, а изнуряющей летней жары еще нет. Туристов меньше, а цены на отели и авиабилеты значительно демократичнее", - рассказала она.
Тем, кто хочет сэкономить еще больше, Воронцова посоветовала рассмотреть отдых в ноябре или феврале-марте.
"В это время пустыня начинает цвести, природа просыпается, а на севере и в Иерусалиме прохладно, но достаточно легкой ветровки", - пояснила она.
По ее словам, самым дорогим периодом считаются август и праздничные недели в марте-апреле и сентябре-октябре. В это время отели заполнены, а цены достигают невиданных высот.
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