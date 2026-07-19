В Израиле назвали самые выгодные для отдыха сезоны

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова назвала весну и осень наиболее выгодным временем для отдыха в Израиле.

В апреле — мае и сентябре — октябре температура держится около +25–28 градусов, море теплое, а цены на отели и авиабилеты значительно ниже, чем в пик сезона.

Самым дорогим периодом для отдыха в Израиле считаются август и праздничные недели в марте — апреле и сентябре — октябре.

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Наиболее выгодное время для отдыха в Израиле - весна и осень, так как в эти сезоны стоит приятная погода, теплое море, нет экстремальной жары и отмечаются демократичные цены на гостиницы и авиабилеты, рассказала РИА Новости глава представительства министерства туризма Израиля в Москве Ксения Воронцова.

"Если говорить о золотой середине (для отдыха в Израиле - ред.) - о комфорте и выгоде - то это, бесспорно, весна и осень. В апреле-мае и сентябре-октябре днем - около плюс 25-28 градусов, море уже теплое, а изнуряющей летней жары еще нет. Туристов меньше, а цены на отели и авиабилеты значительно демократичнее", - рассказала она.

Тем, кто хочет сэкономить еще больше, Воронцова посоветовала рассмотреть отдых в ноябре или феврале-марте.

"В это время пустыня начинает цвести, природа просыпается, а на севере и в Иерусалиме прохладно, но достаточно легкой ветровки", - пояснила она.