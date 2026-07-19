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В Италии около десяти человек отравились парами хлора в бассейне - РИА Новости, 19.07.2026
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23:20 19.07.2026
В Италии около десяти человек отравились парами хлора в бассейне

В городе Ментана в Италии около 10 человек отравились парами хлора в бассейне

© AP Photo / Andrew MedichiniАвтомобиль скорой помощи в Италии
Автомобиль скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Автомобиль скорой помощи в Италии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 10 человек, включая четверых детей 10-15 лет, отравились парами хлора в бассейне в спортивном комплексе в городе Ментана в области Лацио в Италии.
  • Превышающее норму количество хлора было подано в бассейн через насос, после чего посетители начали жаловаться на недомогание, и пятьдесят человек эвакуировали.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Около 10 человек отравились парами хлора в бассейне в спортивном комплексе в городе Ментана в области Лацио в Италии, сообщает портал Roma Today.
Согласно предварительным данным, в воскресенье через насос в бассейн было подано превышающее норму количество хлора. Спустя примерно 20 минут посетители бассейна, включая детей, начали жаловаться на недомогание, вызванное вдыханием паров этого вещества.
"Девять купающихся получили отравление, пятьдесят человек были эвакуированы из бассейна", - говорится в сообщении.
Отравившиеся, среди которых четверо детей в возрасте 10-15 лет, были госпитализированы, отмечает Roma Today.
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