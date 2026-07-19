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Испания — Аргентина 19 июля 2026: во сколько и где смотреть финал ЧМ
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Футбол
 
14:00 19.07.2026

Испания — Аргентина 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция

© REUTERS / Matthew ChildsЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© REUTERS / Matthew Childs
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МАКСДзен
Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Финал чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Онлайн-трансляцию матча в России бесплатно покажут телеканал "Матч ТВ" и стриминговая платформа "Кинопоиск".

Команды

Испания — Аргентина

Турнир

Чемпионат мира 2026, финал

Дата

19 июля 2026

Время

22:00 по московскому времени

Стадион

"Метлайф Стэдиум" (MetLife Stadium)

Город

Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США

Вместимость

82 500 зрителей

Где смотреть

"Матч ТВ", "Кинопоиск"

Где смотреть матч Испания — Аргентина

Прямая трансляция финальной встречи ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной будет доступна на "Матч ТВ" и "Кинопоиске". Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Когда состоится финал ЧМ-2026: дата и время

Дата матча

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля.

Во сколько начало финала

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В США начало трансляции — в 15:00 по местному времени (EDT).

Стадион "Метлайф": где пройдет финал

Испания и Аргентина встретятся на стадионе "Метлайф Стэдиум", который находится в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США. Арена вмещает 82 500 зрителей и является домашним стадионом клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс".

Составы Испании и Аргентины

Главные тренеры сборных Испании и Аргентины Луис де ла Фуэнте и Лионель Скалони, вероятно, сохранят стартовые составы, которые помогли командам выйти в финал. К решающему противостоянию обе сборных подходят в оптимальном состоянии и без травм.
Испания: Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Алекс Баэна, Микель Оярсабаль.
© REUTERS / BRETT DAVISФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Футболисты сборной Испании
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, Лионель Месси, Хулиан Альварес.

История личных встреч

Сборные Испании и Аргентины встречались на поле 14 раз. Обе команды выиграли по шесть игр, дважды была зафиксирована ничья.

Всего матчей

14

Победы Испании

6

Победы Аргентины

6

Ничьи

2

Голы (Испания — Аргентина)

19 : 18

Самая крупная победа Испании

6:1 (27.03.2018, товарищеский)

Самая крупная победа Аргентины

4:1 (07.09.2010, товарищеский)

Последняя встреча

27.03.2018, Испания 6:1 Аргентина

В последний раз команды сыграли в 2018 году в рамках товарищеского матча в Мадриде. Испанцы разгромили аргентинцев, забив шесть мячей в ворота латиноамериканцев. Авторами забитых мячей стали Диего Коста, Яго Аспас и Тьяго Алькантара, Иско отметился хет-триком. Аргентина ответила голом Николаса Отаменди.
Последние пять очных матчей:

Дата

Турнир

Результат

27.03.2018

Товарищеский матч

Испания 6:1 Аргентина

07.09.2010

Товарищеский матч

Аргентина 4:1 Испания

14.11.2009

Товарищеский матч

Испания 2:1 Аргентина

11.10.2006

Товарищеский матч

Испания 2:1 Аргентина

17.11.1999

Товарищеский матч

Аргентина 2:0 Испания

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Путь команд к финалу

Как Испания дошла до финала

Испанцы, начавшие турнир в статусе действующих чемпионов Европы и одного из главных фаворитов мундиаля, в первой игре неожиданно не смогли забить дебютантам ЧМ Кабо-Верде. Уже в следующем матче команда Де ла Фуэнте исправилась, разгромив Саудовскую Аравию, а затем минимально переиграла Уругвай, чем обеспечила себе первое место в группе.
В 1/16 финала испанцы без проблем разгромили команду Австрии, а в 1/8 — отправили домой Криштиану Роналду и его Португалию. В четвертьфинале против бельгийцев "Фурия Роха" впервые пропустила, но все равно дожала "красных дьяволов". В полуфинале испанцам противостояла грозная Франция с Килианом Мбаппе, но претенденту на звание лучшего бомбардира ЧМ ничего не позволили сделать в атаке. Сухая победа 2:0 — и Испания в финале.

Как Аргентина дошла до финала

Аргентинцы максимально уверенно прошли групповой этап. Они разгромили Алжир, следом — сухая победа над Австрией. В этих двух матчах аргентинцы забили пять мячей, и все на свой счет записал Месси. Победа над Иорданией в третьем туре закрепило первенство аргентинцев в своей группе.
© REUTERS / Bernadett SzaboСборная Аргентины на ЧМ-2026
Сборная Аргентины на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Сборная Аргентины на ЧМ-2026
В 1/16 финала команда Скалони чуть было не споткнулась о Кабо-Верде, как это сделала Испания. Действующие чемпионы мира дожали африканцев лишь в дополнительное время (3:2). Дальше — драматичная игра с Египтом, где аргентинцы отыгрались, проигрывая 0:2. Четвертьфинал против швейцарцев тоже не стал легкой прогулкой — добиться победы удалось лишь в экстра-таймах.
В полуфинале аргентинцам досталась Англия. И снова латиноамериканцам пришлось отыгрываться. Счет в начале второго тайма открыл Энтони Гордон, но англичане не сумели удержать счет, и в концовке матча сначала Энцо Фернандес, а затем Лаутаро Мартинес точными ударами вывели свою команду в финал.

Прогноз экспертов и суперкомпьютера Opta

Эксперты считают сборную Испании фаворитом ЧМ-2026. Чемпионы Европы постепенно набирали форму в течение всего турнира, и к финалу они подошли в наилучших кондициях. Впечатляющая победа над французами в полуфинале подтверждает класс сборной, в то время как аргентинцы добрались до финала далеко не без проблем.
Суперкомпьютер Opta также видит испанцев небольшими фаворитами. По оценке системы, шансы Испании на победу в турнире составляют 56,31 процента, Франции — 43,69 процента.
Букмекерская компания Fonbet предлагает коэффициент 2.30 на победу Испании в основное время, победа Аргентины оценивается в 3.65.
При ничьей в основное время будет сыграно два дополнительных тайма по 15 минут каждый, в случае ничьей по их итогам — серия пенальти. Здесь преимущество тоже на стороне Испании. Триумф "Фурии Рохи" оценивается коэффициентом 1.65, "бело-голубых" — 2.25.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Испания
1 : 0
Аргентина
106‎’‎ • Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
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Вопросы и ответы

  • Во сколько начнется матч Испания — Аргентина 19 июля 2026?
Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Испании и Аргентины стартует в 22:00 по московскому времени в воскресенье, 19 июля 2026 года. В США начало трансляции — в 15:00 по местному времени (EDT).
  • Где смотреть Испания — Аргентина онлайн бесплатно?
Прямую трансляцию финала ЧМ-2026 бесплатно покажет федеральный телеканал "Матч ТВ". Также матч будет доступен онлайн на платформе "Кинопоиск" — часть матчей плей-офф стриминг показывает эксклюзивно, но финал транслируется на обеих площадках.
  • Кто будет показывать Испания — Аргентина в России?
Официальные права на трансляцию финала ЧМ-2026 в России принадлежат "Матч ТВ" и стриминг-сервису "Кинопоиск". Главными комментаторами финального матча на "Матч ТВ" выступят Константин Генич и Роман Нагучев.
  • На каком стадионе пройдет финал ЧМ-2026?
Финал состоится на стадионе "Метлайф Стэдиум" (MetLife Stadium) в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США. Вместимость арены — 87 157 зрителей. Это домашний стадион клубов NFL "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс".
  • Сколько раз Испания и Аргентина выигрывали чемпионат мира?
Испания выигрывала ЧМ один раз — в 2010 году в ЮАР. Аргентина выигрывала чемпионат мира по футболу три раза: в 1978, 1986 и 2022 годах.
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ФутболЧМ по футболу 2026ИспанияАргентинаЛионель МессиЛамин ЯмальАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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