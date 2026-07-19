Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ-2026

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Встреча пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборные Испании и Аргентины встречались 14 раз. Команды одержали по 6 побед и дважды сыграли вничью. В последний раз испанцы играли с аргентинцами в товарищеском матче в 2018 году и одержали победу со счетом 6:1.