Испания — Аргентина: онлайн-трансляция финала ЧМ-2026

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Где смотреть финал Испания — Аргентина
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ОнлайнИспания заставила рыдать Месси и Аргентину: как прошел финал ЧМ-2026
Вчера, 20:48
Во сколько начало матча
Встреча пройдет 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
История личных встреч
Сборные Испании и Аргентины встречались 14 раз. Команды одержали по 6 побед и дважды сыграли вничью. В последний раз испанцы играли с аргентинцами в товарищеском матче в 2018 году и одержали победу со счетом 6:1.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
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