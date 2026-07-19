Испания впервые в истории начала тратить запасы газа в разгар лета

Краткий пересказ от РИА ИИ Испания начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров.

Со 2 по 14 июля страна выкачала из подземных газохранилищ 39,4 миллиона кубометров газа.

В июле ПХГ заполнены в среднем на 73,3% — минимальный уровень для этого месяца с 2021 года.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Испания впервые в истории начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации GIE .

Так, со 2 по 14 июля страна выкачала из подземных хранилищ 39,4 миллиона кубометров. Она уже 13 дней подряд тратит голубое топливо, которое в летний период, наоборот, накапливают, чтобы подготовиться к зимнему отопительному сезону.

Такое происходит впервые за всю историю наблюдений. Ассоциация предоставляет данные с 2011 года.

При этом Испания не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. В этом месяце подземные хранилища заполнены в среднем на 73,3% — минимальный уровень для этого месяца с 2021 года.