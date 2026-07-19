Рейтинг@Mail.ru
Испания впервые в истории начала тратить запасы газа в разгар лета - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 19.07.2026 (обновлено: 06:59 19.07.2026)
Испания впервые в истории начала тратить запасы газа в разгар лета

Испания впервые тратит газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества

© AP Photo / Manu FernandezЖара в Мадриде
Жара в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
Жара в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров.
  • Со 2 по 14 июля страна выкачала из подземных газохранилищ 39,4 миллиона кубометров газа.
  • В июле ПХГ заполнены в среднем на 73,3% — минимальный уровень для этого месяца с 2021 года.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Испания впервые в истории начала тратить газ, запасенный на зиму, из-за нехватки электричества для работы кондиционеров, выяснило РИА Новости, изучив данные ассоциации GIE.
Так, со 2 по 14 июля страна выкачала из подземных хранилищ 39,4 миллиона кубометров. Она уже 13 дней подряд тратит голубое топливо, которое в летний период, наоборот, накапливают, чтобы подготовиться к зимнему отопительному сезону.
Жара в Париже - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Климатолог рассказал, почему жара в Европе стала затяжной
Вчера, 10:28
Такое происходит впервые за всю историю наблюдений. Ассоциация предоставляет данные с 2011 года.
При этом Испания не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. В этом месяце подземные хранилища заполнены в среднем на 73,3% — минимальный уровень для этого месяца с 2021 года.
Причина, по которой зимние запасы приходится расходовать уже сейчас, — аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры. Потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, и им нужно больше топлива.
Компрессорная станция во Франции - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Франция начала тратить газ, запасенный на зиму
14 июля, 06:03
 
В миреИспанияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала