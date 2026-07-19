Автомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис

Автомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис

© Соцсети Автомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис

СМИ: в Ирландии машина наехала на толпу людей во время массовой драки

Краткий пересказ от РИА ИИ В ирландском городе Скеррис машина несколько раз наехала на группу людей в ходе массовой драки.

Три подростка попали в больницу после наезда автомобиля.

Драка произошла на улице Харбор-роуд возле морского причала.

ЛОНДОН, 19 июл - РИА Новости. Машина несколько раз наехала на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис к северу от Дублина, сообщает газета Машина несколько раз наехала на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис к северу от Дублина, сообщает газета Irish Times со ссылкой на полицию.

"Три человека попали в больницу после того, как автомобиль несколько раз въехал в группу людей в Скеррисе, на севере графства Дублин", - пишет издание.

Инцидент произошел в субботу вечером Все попавшие в больницу являются подростками.

Как сообщает издание, перед наездом на улице Харбор-роуд возле морского причала собрались две враждующие группировки, начав ожесточенную массовую драку. За ней наблюдали люди, собравшиеся возле паба, расположенного по соседству.

Когда автомобиль въехал в толпу, некоторые из участников драки были подброшены в воздух, после чего пытались убежать, в то время как водитель попытался совершить повторный наезд.