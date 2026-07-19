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СМИ: в Ирландии машина наехала на толпу людей во время массовой драки - РИА Новости, 19.07.2026
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15:56 19.07.2026 (обновлено: 16:48 19.07.2026)
СМИ: в Ирландии машина наехала на толпу людей во время массовой драки

Irish Times: в Ирландии автомобиль наехал на толпу людей в ходе массовой драки

© СоцсетиАвтомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис
Автомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети
Автомобиль несколько раз наехал на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ирландском городе Скеррис машина несколько раз наехала на группу людей в ходе массовой драки.
  • Три подростка попали в больницу после наезда автомобиля.
  • Драка произошла на улице Харбор-роуд возле морского причала.
ЛОНДОН, 19 июл - РИА Новости. Машина несколько раз наехала на группу людей в ходе массовой драки в ирландском городе Скеррис к северу от Дублина, сообщает газета Irish Times со ссылкой на полицию.
"Три человека попали в больницу после того, как автомобиль несколько раз въехал в группу людей в Скеррисе, на севере графства Дублин", - пишет издание.
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Инцидент произошел в субботу вечером Все попавшие в больницу являются подростками.
Как сообщает издание, перед наездом на улице Харбор-роуд возле морского причала собрались две враждующие группировки, начав ожесточенную массовую драку. За ней наблюдали люди, собравшиеся возле паба, расположенного по соседству.
Когда автомобиль въехал в толпу, некоторые из участников драки были подброшены в воздух, после чего пытались убежать, в то время как водитель попытался совершить повторный наезд.
Остается неясным, была ли драка спланированной или произошла спонтанно.
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