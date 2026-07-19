КСИР сообщил об инциденте с двумя судами в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о происшествиях с двумя «судами-нарушителями» в Ормузском проливе.

По заявлению КСИР, четыре «судна-нарушителя» при поддержке США попытались пройти по «небезопасному маршруту», но два судна остановились из-за происшествий, а два других отказались от продолжения маршрута.

Иранские военные подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив и не пропустят ни нефть, ни газ без согласования и разрешения иранской стороны.

ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что с двумя "судами-нарушителями" произошли инциденты в Ормузском проливе, а также заявил, что не пропустит ни нефть, ни газ по маршруту без разрешения.

По данным иранских военных, несколько часов назад четыре "судна-нарушителя" при поддержке США , выключив системы навигации и проигнорировав предупреждения станции управления Ормузским проливом военно-морских сил КСИР, попытались пройти по "небезопасному маршруту".

"В результате два судна остановились из-за случившегося с ними происшествия, два других отказались от продолжения маршрута", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.

Иранские военные не уточнили, что именно произошло, однако подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив и "единственно безопасным" для судоходства может быть маршрут, определенный Ираном.

« "Как уже говорилось, даже толика нефти, газа или удобрений не сможет пересечь Ормузский пролив без согласования и разрешения (иранской стороны - ред.)", - добавил Корпус стражей.