Рейтинг@Mail.ru
КСИР сообщил об инциденте с двумя судами в Ормузском проливе - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 19.07.2026
КСИР сообщил об инциденте с двумя судами в Ормузском проливе

КСИР: Иран не пропустит суда с нефтью и газом через Ормуз без разрешения

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о происшествиях с двумя «судами-нарушителями» в Ормузском проливе.
  • По заявлению КСИР, четыре «судна-нарушителя» при поддержке США попытались пройти по «небезопасному маршруту», но два судна остановились из-за происшествий, а два других отказались от продолжения маршрута.
  • Иранские военные подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив и не пропустят ни нефть, ни газ без согласования и разрешения иранской стороны.
ТЕГЕРАН, 19 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что с двумя "судами-нарушителями" произошли инциденты в Ормузском проливе, а также заявил, что не пропустит ни нефть, ни газ по маршруту без разрешения.
По данным иранских военных, несколько часов назад четыре "судна-нарушителя" при поддержке США, выключив системы навигации и проигнорировав предупреждения станции управления Ормузским проливом военно-морских сил КСИР, попытались пройти по "небезопасному маршруту".
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузу
Вчера, 02:45
"В результате два судна остановились из-за случившегося с ними происшествия, два других отказались от продолжения маршрута", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Иранские военные не уточнили, что именно произошло, однако подчеркнули, что полностью контролируют Ормузский пролив и "единственно безопасным" для судоходства может быть маршрут, определенный Ираном.
«
"Как уже говорилось, даже толика нефти, газа или удобрений не сможет пересечь Ормузский пролив без согласования и разрешения (иранской стороны - ред.)", - добавил Корпус стражей.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Ормузском проливе снаряд попал в танкер
17 июля, 10:19
 
В миреОрмузский проливСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала