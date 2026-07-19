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Иордания передала ноту протеста из-за ударов по территории королевства - РИА Новости, 19.07.2026
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21:03 19.07.2026
Иордания передала ноту протеста из-за ударов по территории королевства

МИД Иордании вызвал временного поверенного Ирана и передал ему ноту протеста

© РИА НовостиГород Амман, столица Иордании
Город Амман, столица Иордании - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости
Город Амман, столица Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Иордании вызвал временного поверенного Ирана и передал ему ноту протеста в связи с ударами по территории королевства.
  • В МИД Иордании назвали иранские атаки грубым нарушением суверенитета страны, международного права и Устава ООН.
БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане Дауда Калантари и передало ему ноту протеста в связи с продолжающимися ударами по территории королевства, говорится в заявлении ведомства.
"Министерство потребовало от временного поверенного передать своей стране четкое послание о необходимости немедленно прекратить нападения на королевство", — заявил официальный представитель МИД Иордании Фуад аль-Маджали.
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Он подчеркнул, что безопасность Иордании и ее граждан является "красной линией", которую нельзя пересекать, и призвал прекратить провокационные заявления официальных иранских представителей в адрес королевства.
В МИД назвали иранские атаки грубым нарушением суверенитета Иордании, международного права и Устава ООН.
Ведомство также осудило удары Ирана по государствам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и выразило им полную солидарность.
Согласно заявлениям министерства обороны Иордании, королевство подвергается ракетным обстрелам со стороны Ирана ежедневно. Системы ПВО до сегодняшнего дня успешно отражали ракетные атаки. В воскресенье согласно коммюнике были сбиты три ракеты из четырех, последняя упала вне населенных пунктов.
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