Иордания передала ноту протеста из-за ударов по территории королевства

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Иордании вызвал временного поверенного Ирана и передал ему ноту протеста в связи с ударами по территории королевства.

В МИД Иордании назвали иранские атаки грубым нарушением суверенитета страны, международного права и Устава ООН.

БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане Дауда Калантари и передало ему ноту протеста в связи с продолжающимися ударами по территории королевства, говорится в Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах посольства Ирана в Аммане Дауда Калантари и передало ему ноту протеста в связи с продолжающимися ударами по территории королевства, говорится в заявлении ведомства.

"Министерство потребовало от временного поверенного передать своей стране четкое послание о необходимости немедленно прекратить нападения на королевство", — заявил официальный представитель МИД Иордании Фуад аль-Маджали.

Он подчеркнул, что безопасность Иордании и ее граждан является "красной линией", которую нельзя пересекать, и призвал прекратить провокационные заявления официальных иранских представителей в адрес королевства.

В МИД назвали иранские атаки грубым нарушением суверенитета Иордании, международного права и Устава ООН

Ведомство также осудило удары Ирана по государствам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и выразило им полную солидарность.