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ПВО Иордании сбила три иранские ракеты - РИА Новости, 19.07.2026
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18:02 19.07.2026
ПВО Иордании сбила три иранские ракеты

ПВО Иордании сбила три из четырех иранских ракеты

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет в Иордании
Перехват иранских ракет в Иордании - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет в Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы ПВО Иордании перехватили и сбили три из четырех иранских ракет.
  • Четвертая ракета упала в отдаленном районе на юге страны, никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Иордании перехватили и сбили три из четырех иранских ракет в воздушном пространстве королевства, говорится в заявлении главного командования вооруженных сил страны.
"Системы ПВО перехватили и сбили три иранские ракеты из четырех, нацеленных на территорию королевства. Четвертая ракета упала в отдаленном районе на юге страны, вдали от населенных пунктов", — написано в заявлении.
Согласно коммюнике, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано.
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