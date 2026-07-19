ПВО Иордании сбила три иранские ракеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы ПВО Иордании перехватили и сбили три из четырех иранских ракет.
- Четвертая ракета упала в отдаленном районе на юге страны, никто не пострадал, материального ущерба не зафиксировано.
БЕЙРУТ, 19 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Иордании перехватили и сбили три из четырех иранских ракет в воздушном пространстве королевства, говорится в заявлении главного командования вооруженных сил страны.
"Системы ПВО перехватили и сбили три иранские ракеты из четырех, нацеленных на территорию королевства. Четвертая ракета упала в отдаленном районе на юге страны, вдали от населенных пунктов", — написано в заявлении.
Согласно коммюнике, в результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба также не зафиксировано.