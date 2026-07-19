Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный монумент независимости Индонезии в Джакарте окрасился в цвета российского триколора во время концерта.

На концерте Konser Akbar Monas 2026 исполнялись произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.

Концерт прошел вечером 18 июля у подножия Монумента независимости, на него пришли около 20 тысяч человек.

ДЖАКАРТА, 19 июл - РИА Новости. Национальный монумент независимости Индонезии в центре Джакарты окрасился в цвета российского триколора во время исполнения произведений российских композиторов на крупнейшем бесплатном концерте классической музыки, передает корреспондент РИА Новости.

Во время концерта Konser Akbar Monas 2026 подсветка 132-метрового монумента сменилась на белый, синий и красный цвета, когда симфонический оркестр исполнял произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.

Концерт под открытым небом прошел вечером 18 июля у подножия Монумента независимости. На сцене выступили более 200 музыкантов и певцов Jakarta Simfonia Orchestra и Jakarta Oratorio Society под руководством дирижера Стивена Тонга. Вход для зрителей был свободным.