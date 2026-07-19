Рейтинг@Mail.ru
Главный монумент Индонезии окрасился в цвета российского флага - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:19 19.07.2026 (обновлено: 09:07 19.07.2026)
Главный монумент Индонезии окрасился в цвета российского флага

Монумент независимости Индонезии окрасился в цвета российского триколора

© Кадр видео из соцсетейКонцерт Konser Akbar Monas 2026 в Джакарте, Индонезия
Концерт Konser Akbar Monas 2026 в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Концерт Konser Akbar Monas 2026 в Джакарте, Индонезия
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный монумент независимости Индонезии в Джакарте окрасился в цвета российского триколора во время концерта.
  • На концерте Konser Akbar Monas 2026 исполнялись произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.
  • Концерт прошел вечером 18 июля у подножия Монумента независимости, на него пришли около 20 тысяч человек.
ДЖАКАРТА, 19 июл - РИА Новости. Национальный монумент независимости Индонезии в центре Джакарты окрасился в цвета российского триколора во время исполнения произведений российских композиторов на крупнейшем бесплатном концерте классической музыки, передает корреспондент РИА Новости.
Во время концерта Konser Akbar Monas 2026 подсветка 132-метрового монумента сменилась на белый, синий и красный цвета, когда симфонический оркестр исполнял произведения российских композиторов Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и Арама Хачатуряна.
Концерт под открытым небом прошел вечером 18 июля у подножия Монумента независимости. На сцене выступили более 200 музыкантов и певцов Jakarta Simfonia Orchestra и Jakarta Oratorio Society под руководством дирижера Стивена Тонга. Вход для зрителей был свободным.
По сообщениям индонезийских СМИ, на концерт у Монумента независимости пришли около 20 тысяч человек.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Промышленная индустрия 360 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Россия настроена на углубление отношений с Индонезией, заявил Мишустин
6 июля, 14:00
 
КультураВ миреДмитрий ШостаковичПетр ЧайковскийАрам ХачатурянИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала