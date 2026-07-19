В России вышли мемуары Энтони Хопкинса "Мы справились, парень"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мемуары британского актера, лауреата премии «Оскар» Энтони Хопкинса «Мы справились, парень» вышли в переводе в России.
- Переводчиком книги стала Екатерина Иванкевич, а сама книга уже доступна к покупке в книжных магазинах, на сайте издательства и в книжном сервисе «Литрес».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мемуары британского актера, лауреата премии "Оскар" Энтони Хопкинса "Мы справились, парень" вышли в переводе в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Альпина Паблишер".
"Великий актер кино и театра, сэр Энтони Хопкинс рассказывает о своей блестящей карьере, непростом детстве, взрослении, личной жизни и пути к трезвости в своих честных и трогательных мемуарах. Это воспоминания хорошего человека с непростым и сильным характером, гения перевоплощения, который вот уже более 60 лет вдохновляет зрителей своим выдающимся творчеством", - говорится в сообщении.
В книгу вошли также фотографии из личного архива Энтони Хопкинса. На русский язык воспоминания артиста перевела Екатерина Иванкевич.
Книга уже доступна к покупке в книжных магазинах, а также онлайн на сайте издательства и в книжном сервисе "Литрес".
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