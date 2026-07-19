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МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, избившего российскую туристку - РИА Новости, 19.07.2026
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14:05 19.07.2026 (обновлено: 14:26 19.07.2026)
МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, избившего российскую туристку

МВД Грузии задержало мужчину, избившего российскую туристку в отеле

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Телави задержали мужчину, избившего российскую туристку в отеле.
  • Нападавшему грозит до трех лет тюрьмы.
  • Как утверждает грузинская полиция, девушки с балкона отеля якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы и облили аппаратуру водой.
  • После этого один из участников торжества поднялся к ним в номер и избил иностранку, сломав ей нос.
  • При этом, по словам очевидицы, конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Полиция сообщила о задержании в Телави мужчины, избившего российскую туристку в гостинице, пишет Sputnik Грузия.
«
"Задержанному грозит до трех лет тюрьмы", — говорится в публикации.
Как утверждает ведомство, туристы с балкона отеля якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы и облили аппаратуру водой. После этого один из участников торжества поднялся к ним в номер и избил иностранку, сломав ей нос.
При этом, по словам очевидицы, конфликт начался с того, что мужчина услышал русскую речь. Она рассказала, что до этого они с подругами открыли на балконе бутылку шампанского, из-за чего вниз полетели брызги.
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