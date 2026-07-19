Рейтинг@Mail.ru
В Грузии задержали мужчину, напавшего на россиянку - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 19.07.2026
В Грузии задержали мужчину, напавшего на россиянку

В Кахетии задержали мужчину, напавшего на российскую туристку

© Sputnik / StringeerГрузинский полицейский
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Stringeer
Грузинский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице в грузинском регионе Кахетия, задержали.
  • Ранее сообщалось, что мужчина ворвался в номер, где находились российские туристки, и ударил одну из них, сломав ей нос.
ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице в грузинском регионе Кахетия, задержали, сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.
"Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего - ред.) уже задержали", – сказала Бородина.
Инцидент произошел в гостинице в Кахетии. Бородина рассказала РИА Новости, что после конфликта, возникшего во время проходившей в отеле свадьбы, мужчина ворвался в номер, где находились российские туристки, начал их толкать и ударил одну из девушек. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу со сломанным носом.
Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Гид в Грузии рассказала об отношении к российским туристам
25 декабря 2025, 08:20
 
КахетияГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала