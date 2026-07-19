В Грузии задержали мужчину, напавшего на россиянку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице в грузинском регионе Кахетия, задержали.
- Ранее сообщалось, что мужчина ворвался в номер, где находились российские туристки, и ударил одну из них, сломав ей нос.
ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице в грузинском регионе Кахетия, задержали, сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.
"Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего - ред.) уже задержали", – сказала Бородина.
Инцидент произошел в гостинице в Кахетии. Бородина рассказала РИА Новости, что после конфликта, возникшего во время проходившей в отеле свадьбы, мужчина ворвался в номер, где находились российские туристки, начал их толкать и ударил одну из девушек. После произошедшего пострадавшую доставили в больницу со сломанным носом.
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