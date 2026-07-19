В Грузии задержали мужчину, напавшего на россиянку

ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Мужчину, напавшего на российскую туристку в гостинице в грузинском регионе Кахетия, задержали, сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.

"Полиция нам помогает, они на нашей стороне. Его (напавшего - ред.) уже задержали", – сказала Бородина.