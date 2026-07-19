Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала подробности нападения на россиянку в отеле в Грузии - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 19.07.2026 (обновлено: 08:47 19.07.2026)
Очевидица рассказала подробности нападения на россиянку в отеле в Грузии

Россиянка, пострадавшая при нападении в Кахетии, находится в тяжелом состоянии

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Тбилиси
Машина скорой помощи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка пострадала при нападении в гостинице в Кахетии и находится в тяжелом состоянии в больнице со сломанным носом.
  • Конфликт начался после того, как одна из туристок открыла шампанское на балконе отеля, что якобы обеспокоило людей, отмечавших свадьбу внизу.
  • Мужчина ворвался в номер, где находились подруги, и напал на них, заявив, что они портят мероприятие.
  • Напавшего уже задержали.
ТБИЛИСИ, 19 июл — РИА Новости. Состояние российской туристки, пострадавшей при нападении в гостинице в Кахетии, оценивают как тяжелое, сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.
"Мы находимся в полицейском участке, моя подруга находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Мы сдаем показания. Мы приехали в отель, после заселения вышли на балкон, одна из подруг открыла шампанское, были брызги шампанского. Мы были на третьем этаже, люди отмечали свадьбу, и их это побеспокоило. Не знаю, каким образом до них долетела капля шампанского, но их это задело, и они начали кричать", — рассказала она.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Туристка рассказала, почему три дня не могла выйти из отеля в Дубае
18 марта, 01:52
По ее словам, изначально к ним в номер пришли представители службы безопасности отеля, которые попытались объяснить, что туристки якобы сломали систему диджея на свадебном мероприятии из-за брызг шампанского.
«
"После того как они ушли, к нам врывается молодой человек грузинского происхождения. То есть он знал наш номер, знал, на каком этаже мы находимся. После этого мои подруги открыли дверь, он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил", — добавила Бородина.
Собеседница агентства уточнила, что полиция уже задержала нападавшего.
Ранее очевидица конфликта опубликовала в соцсетях видео, на котором мужчина ворвался в гостиничный номер, где находились россиянки. Он заявил на английском языке, что те находятся "в его стране" и "портят свадьбу его брата". Затем мужчина толкнул одну из женщин и ударил другую.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде, умерла
27 марта, 11:36
 
В миреКахетияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала