Очевидица рассказала подробности нападения на россиянку в отеле в Грузии

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"После того как они ушли, к нам врывается молодой человек грузинского происхождения. То есть он знал наш номер, знал, на каком этаже мы находимся. После этого мои подруги открыли дверь, он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил", — добавила Бородина.