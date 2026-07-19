Очевидица рассказала подробности нападения на россиянку в отеле в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка пострадала при нападении в гостинице в Кахетии и находится в тяжелом состоянии в больнице со сломанным носом.
- Конфликт начался после того, как одна из туристок открыла шампанское на балконе отеля, что якобы обеспокоило людей, отмечавших свадьбу внизу.
- Мужчина ворвался в номер, где находились подруги, и напал на них, заявив, что они портят мероприятие.
- Напавшего уже задержали.
ТБИЛИСИ, 19 июл — РИА Новости. Состояние российской туристки, пострадавшей при нападении в гостинице в Кахетии, оценивают как тяжелое, сообщила РИА Новости очевидец произошедшего Владислава Бородина.
"Мы находимся в полицейском участке, моя подруга находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Мы сдаем показания. Мы приехали в отель, после заселения вышли на балкон, одна из подруг открыла шампанское, были брызги шампанского. Мы были на третьем этаже, люди отмечали свадьбу, и их это побеспокоило. Не знаю, каким образом до них долетела капля шампанского, но их это задело, и они начали кричать", — рассказала она.
По ее словам, изначально к ним в номер пришли представители службы безопасности отеля, которые попытались объяснить, что туристки якобы сломали систему диджея на свадебном мероприятии из-за брызг шампанского.
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"После того как они ушли, к нам врывается молодой человек грузинского происхождения. То есть он знал наш номер, знал, на каком этаже мы находимся. После этого мои подруги открыли дверь, он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил", — добавила Бородина.
Собеседница агентства уточнила, что полиция уже задержала нападавшего.
Ранее очевидица конфликта опубликовала в соцсетях видео, на котором мужчина ворвался в гостиничный номер, где находились россиянки. Он заявил на английском языке, что те находятся "в его стране" и "портят свадьбу его брата". Затем мужчина толкнул одну из женщин и ударил другую.
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