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В Грузии мужчина напал на российскую туристку в гостинице - РИА Новости, 19.07.2026
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01:43 19.07.2026 (обновлено: 02:07 19.07.2026)
В Грузии мужчина напал на российскую туристку в гостинице

Мужчина ворвался в номер российских туристок в Кахетии и напал на одну из них

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Тбилиси
Автомобиль полиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции в Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина ворвался в гостиничный номер российских туристок в грузинской Кахетии и напал на одну из них.
  • Конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь.
  • Пострадавшая подруга автора видео была госпитализирована.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина ворвался в гостиничный номер российских туристок в Кахетии и напал на одну из них, сообщила очевидец конфликта.
Девушка опубликовала в своем аккаунте Instagram* видео, на котором мужчина врывается с криками в гостиничный номер. В ролике она пытается вытолкнуть человека в коридор, объясняя ему на английском языке, что он находится в ее номере. На что человек отвечает также на английском "а ты в моей стране, и ты портишь свадьбу моего брата". Сначала он оскорбил девушку, а затем толкает другую девушку (по словам автора видео, — ее подругу) и бьет ее по лицу. Дальнейшие кадры показывают, как врачи оказывают пострадавшей помощь в номере отеля.
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В подписи к видео туристка объяснила, что конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь в отеле в Кахетии под Тбилиси.
"Ворвался в наш номер (наш номер сказали на рецепции этому мужчине) и избил мою подругу из-за того, что она говорит на русском", — написала девушка у себя в соцсети.
Она также сообщила, что ее пострадавшую подругу госпитализировали.
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