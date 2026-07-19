В Грузии мужчина напал на российскую туристку в гостинице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина ворвался в гостиничный номер российских туристок в грузинской Кахетии и напал на одну из них.
- Конфликт произошел из-за того, что мужчина услышал русскую речь.
- Пострадавшая подруга автора видео была госпитализирована.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина ворвался в гостиничный номер российских туристок в Кахетии и напал на одну из них, сообщила очевидец конфликта.
Девушка опубликовала в своем аккаунте Instagram* видео, на котором мужчина врывается с криками в гостиничный номер. В ролике она пытается вытолкнуть человека в коридор, объясняя ему на английском языке, что он находится в ее номере. На что человек отвечает также на английском "а ты в моей стране, и ты портишь свадьбу моего брата". Сначала он оскорбил девушку, а затем толкает другую девушку (по словам автора видео, — ее подругу) и бьет ее по лицу. Дальнейшие кадры показывают, как врачи оказывают пострадавшей помощь в номере отеля.
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"Ворвался в наш номер (наш номер сказали на рецепции этому мужчине) и избил мою подругу из-за того, что она говорит на русском", — написала девушка у себя в соцсети.
Она также сообщила, что ее пострадавшую подругу госпитализировали.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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