В Грузии мужчина напал на российскую туристку в гостинице

Девушка опубликовала в своем аккаунте Instagram* видео, на котором мужчина врывается с криками в гостиничный номер. В ролике она пытается вытолкнуть человека в коридор, объясняя ему на английском языке, что он находится в ее номере. На что человек отвечает также на английском "а ты в моей стране, и ты портишь свадьбу моего брата". Сначала он оскорбил девушку, а затем толкает другую девушку (по словам автора видео, — ее подругу) и бьет ее по лицу. Дальнейшие кадры показывают, как врачи оказывают пострадавшей помощь в номере отеля.