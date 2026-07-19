Россиянам рассказали, как продать собранные в лесу грибы

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд.

Продать собранные грибы можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках.

При сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не истощать запасы лесных ресурсов.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне могут свободно собирать для личных нужд грибы в лесу, при этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

"Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы", - сказал он, добавив, что перед походом в лес необходимо уточнить актуальные правила на сбор грибов в регионе.

Однако продать их можно только в нескольких местах, предупреждает юрист. "Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный - сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты", - сказал Поздняков

Помимо этого можно участвовать в сезонных ярмарках, предварительно ознакомившись с требованиями организаторов, или использовать "социальные места" на рынках, предназначенные для дачников и грибников.