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Россиянам рассказали, как продать собранные в лесу грибы - РИА Новости, 19.07.2026
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11:02 19.07.2026
Россиянам рассказали, как продать собранные в лесу грибы

РИА Новости: собранные грибы можно сдать в сборные пункты или продать на рынке

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкКорзина с грибами
Корзина с грибами - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Корзина с грибами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд.
  • Продать собранные грибы можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках.
  • При сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не истощать запасы лесных ресурсов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россияне могут свободно собирать для личных нужд грибы в лесу, при этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
"Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы", - сказал он, добавив, что перед походом в лес необходимо уточнить актуальные правила на сбор грибов в регионе.
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Однако продать их можно только в нескольких местах, предупреждает юрист. "Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный - сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты", - сказал Поздняков.
Помимо этого можно участвовать в сезонных ярмарках, предварительно ознакомившись с требованиями организаторов, или использовать "социальные места" на рынках, предназначенные для дачников и грибников.
При этом, отметил Поздняков, предпринимательская деятельность в этой сфере строго регламентирована: при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов.
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