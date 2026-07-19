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Госдеп призвал американцев быть начеку по всему миру - РИА Новости, 19.07.2026
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01:01 19.07.2026
Госдеп призвал американцев быть начеку по всему миру

Госдеп призвал граждан соблюдать повышенную осторожность на Ближнем Востоке

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственный департамент США рекомендует своим гражданам соблюдать повышенную осторожность во всем мире, особенно на Ближнем Востоке.
  • Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
  • Власти США советуют гражданам отслеживать информацию по авиарейсам и сохранять бдительность из-за возможного закрытия воздушного пространства и нападений на дипломатические учреждения.
ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Государственный департамент США рекомендует гражданам страны соблюдать повышенную осторожность во всем мире, особенно на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном.
В субботу замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.
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"Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США", – говорится в заявлении госдепа.
Власти США рекомендуют гражданам отслеживать информацию по авиарейсам в связи с возможным закрытием воздушного пространства, а также сохранять бдительность на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Объектами нападений могут становиться дипломатические учреждения США, в том числе расположенные за пределами Ближнего Востока, подчеркивает госдеп.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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В миреСШАИранБлижний ВостокКазем Гариб-АбадиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаГосударственный департамент США
 
 
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