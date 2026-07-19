Госдеп призвал американцев быть начеку по всему миру

Краткий пересказ от РИА ИИ Государственный департамент США рекомендует своим гражданам соблюдать повышенную осторожность во всем мире, особенно на Ближнем Востоке.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.

Власти США советуют гражданам отслеживать информацию по авиарейсам и сохранять бдительность из-за возможного закрытия воздушного пространства и нападений на дипломатические учреждения.

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Государственный департамент США рекомендует гражданам страны соблюдать повышенную осторожность во всем мире, особенно на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном.

В субботу замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что Тегеран прекратил выполнение своих обязательств по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.

"Американцы за границей должны следовать рекомендациям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпускаемых ближайшим посольством или консульством США", – говорится в заявлении госдепа.

Власти США рекомендуют гражданам отслеживать информацию по авиарейсам в связи с возможным закрытием воздушного пространства, а также сохранять бдительность на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Объектами нападений могут становиться дипломатические учреждения США, в том числе расположенные за пределами Ближнего Востока, подчеркивает госдеп.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.