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Головин хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
09:19 19.07.2026 (обновлено: 17:05 19.07.2026)
Головин хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, пишут СМИ

L'Equipe: Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии

© Фото : Пресс-служба "Монако"Полузащитник "Монако" Александр Головин
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Монако"
Полузащитник "Монако" Александр Головин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из «Монако».
  • Журналист Себастьен Дени сообщил, что «Монако» ведет переговоры о трансфере российского футболиста с клубами РПЛ, включая «Зенит», и командами из Саудовской Аравии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из "Монако", сообщает L'Equipe.
Ранее журналист Себастьен Дени сообщил, что "Монако" ведет переговоры о трансфере российского футболиста с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), включая петербургский "Зенит", и командами из Саудовской Аравии. При этом главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что не располагает информацией о возможности перехода Головина, и предположил, что некоторые сообщения об интересе клубов могут распространяться для повышения цены футболистов. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро с учетом бонусов.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 он провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
В октябре 2024 года бывший футболист ЦСКА Головин заявлял, что хотел бы завершить карьеру в России, и исключил возможность перехода в московский "Спартак".
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ФутболСпортСаудовская АравияРоссияАлександр ГоловинСергей СемакМонакоЗенитПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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