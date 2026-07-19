Головин хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из «Монако».
- Журналист Себастьен Дени сообщил, что «Монако» ведет переговоры о трансфере российского футболиста с клубами РПЛ, включая «Зенит», и командами из Саудовской Аравии.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Головин предпочел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии в случае ухода из "Монако", сообщает L'Equipe.
Ранее журналист Себастьен Дени сообщил, что "Монако" ведет переговоры о трансфере российского футболиста с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), включая петербургский "Зенит", и командами из Саудовской Аравии. При этом главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак заявил, что не располагает информацией о возможности перехода Головина, и предположил, что некоторые сообщения об интересе клубов могут распространяться для повышения цены футболистов. Сумма потенциальной сделки оценивается в 25 миллионов евро с учетом бонусов.
Головину 30 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. Контракт россиянина рассчитан до лета 2029 года. В сезоне-2025/26 он провел за монегасков 35 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.
В октябре 2024 года бывший футболист ЦСКА Головин заявлял, что хотел бы завершить карьеру в России, и исключил возможность перехода в московский "Спартак".