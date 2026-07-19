В Германии шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Линген на северо-западе Германии произошла массовая драка.

Шесть полицейских получили легкие травмы при разгоне драки, одной из сотрудниц полиции потребовалась госпитализация.

Полиция задержала троих подозреваемых, у них взяты пробы крови на алкоголь и наркотики, ведется расследование по статье о нарушении общественного порядка.

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки в городе Линген на северо-западе Германии, сообщает газета Шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки в городе Линген на северо-западе Германии, сообщает газета Welt со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на субботу на рыночной площади города, где две большие группы людей устроили потасовку. После того, как стражи порядка разняли дерущихся, несколько участников конфликта набросились на них.

"В общей сложности шесть полицейских в возрасте от 28 до 36 лет получили легкие травмы", - говорится в публикации.

По данным полиции, одна из сотрудниц правоохранительных органов упала после удара ногой, после чего ей потребовалась госпитализация.