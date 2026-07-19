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В Германии шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки - РИА Новости, 19.07.2026
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15:23 19.07.2026
В Германии шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки

Welt: шесть полицейских пострадали при разгоне массовой драки в Лингене

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Линген на северо-западе Германии произошла массовая драка.
  • Шесть полицейских получили легкие травмы при разгоне драки, одной из сотрудниц полиции потребовалась госпитализация.
  • Полиция задержала троих подозреваемых, у них взяты пробы крови на алкоголь и наркотики, ведется расследование по статье о нарушении общественного порядка.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Шесть полицейских получили травмы при разгоне массовой драки в городе Линген на северо-западе Германии, сообщает газета Welt со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в ночь на субботу на рыночной площади города, где две большие группы людей устроили потасовку. После того, как стражи порядка разняли дерущихся, несколько участников конфликта набросились на них.
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"В общей сложности шесть полицейских в возрасте от 28 до 36 лет получили легкие травмы", - говорится в публикации.
По данным полиции, одна из сотрудниц правоохранительных органов упала после удара ногой, после чего ей потребовалась госпитализация.
Прибывшее на место происшествия подкрепление полиции задержало троих подозреваемых в возрасте 18, 21 и 25 лет, у них взяты пробы крови на алкоголь и наркотики. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по статье о нарушении общественного порядка.
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