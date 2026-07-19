"Альтернатива для Германии" обходит ХДС/ХСС по популярности, показал опрос

Примечательно, что при подобном раскладе ХДС/ХСС и СДПГ не удалось бы получить парламентское большинство и сформировать правящую коалицию без "Зеленых". Другая возможная коалиция могла бы состоять из АдГ и ХДС/ХСС, но Мерц не раз отвергал любые форматы сотрудничества с правой партией.