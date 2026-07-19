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"Альтернатива для Германии" обходит ХДС/ХСС по популярности, показал опрос - РИА Новости, 19.07.2026
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12:23 19.07.2026 (обновлено: 16:50 19.07.2026)
"Альтернатива для Германии" обходит ХДС/ХСС по популярности, показал опрос

Bild: АдГ обходит ХДС/ХСС Мерца на восемь процентных пунктов по популярности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правая партия "Альтернатива для Германии" обходит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на восемь процентных пунктов.
  • За "Альтернативу для Германии" проголосовали бы 29 процентов респондентов, а за ХДС/ХСС — 21 процент.
  • Социал-демократическую партию Германии и партию "Зеленых" готовы поддержать по 13 процентов опрошенных.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" обходит возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на восемь процентных пунктов, следует из результатов опроса, проведенного институтом Insa для газеты Bild.
Так, если бы выборы в бундестаг состоялись на этих выходных, то за АдГ проголосовали бы 29 процентов респондентов, а за ХДС/ХСС — 21 процент. Социал-демократическую партию Германии, которая вместе с ХДС/ХСС составляет правящую коалицию, готовы поддержать только 13 процентов опрошенных. Столько же проголосовали бы за "Зеленых".
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Примечательно, что при подобном раскладе ХДС/ХСС и СДПГ не удалось бы получить парламентское большинство и сформировать правящую коалицию без "Зеленых". Другая возможная коалиция могла бы состоять из АдГ и ХДС/ХСС, но Мерц не раз отвергал любые форматы сотрудничества с правой партией.
Опрос проводился с 13 по 17 июля, в нем принял участие 1201 человек. Погрешность составляет 2,9 процентных пункта.
Проведенный на прошлой неделе опрос социологического института Forsa показал, что 85 процентов немцев негативно оценивают работу Мерца на посту канцлера, 82 процента выразили недовольство работой его правительства.
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