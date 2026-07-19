Число спасенных после крушения парома в Гайане превысило 60 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Паром с 116 людьми на борту потерпел крушение у берегов Гайаны.

На данный момент спасены 67 человек, в том числе 15 детей, поисково-спасательные работы продолжаются.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 60 человек, включая 15 детей, спасены после того, как паром потерпел крушение у берегов Гайаны, сообщил министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл.

Ранее премьер страны Марк Филлипс сообщал, что число человек, спасенных после того, как паром с 116 людьми перевернулся у берегов Гайаны , превысило 50.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент спасены 67 человек, в том числе 15 детей", - говорится в сообщении министра в соцсети Facebook*.

Ранее министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл сообщал, что судно MV Barima с 116 людьми на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек были спасены. Гайанский новостной портал Demerara Waves уточнял, что судно перевернулось поздно вечером в субботу. По данным портала, это был паром.