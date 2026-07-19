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Число спасенных после крушения парома в Гайане превысило 50 человек - РИА Новости, 19.07.2026
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14:12 19.07.2026
Число спасенных после крушения парома в Гайане превысило 50 человек

С потерпевшего крушение у берегов Гайаны парома MV Barima спасли 53 человека

© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка ФиллипсаСпасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка Филлипса
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паром MV Barima с 116 людьми на борту перевернулся у берегов Гайаны.
  • По сообщению премьер-министра страны Марка Филлипса, число спасенных превысило 50 человек.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число человек, спасенных после того, как паром с 116 людьми перевернулся у берегов Гайаны, превысило 50, сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс
«
"Пятьдесят три человека были спасены во время поисковой операции, проводимой после того, как судно MV Barima отправило сигнал бедствия поздно 18 июля", - говорится в сообщении премьера в соцсети Facebook*.
Ранее министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл сообщал, что судно MV Barima с 116 людьми на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек были спасены. Гайанский новостной портал Demerara Waves уточнял, что судно перевернулось поздно вечером в субботу. По данным портала, это был паром.
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