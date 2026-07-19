Число спасенных после крушения парома в Гайане превысило 50 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паром MV Barima с 116 людьми на борту перевернулся у берегов Гайаны.
- По сообщению премьер-министра страны Марка Филлипса, число спасенных превысило 50 человек.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число человек, спасенных после того, как паром с 116 людьми перевернулся у берегов Гайаны, превысило 50, сообщил премьер-министр страны Марк Филлипс
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"Пятьдесят три человека были спасены во время поисковой операции, проводимой после того, как судно MV Barima отправило сигнал бедствия поздно 18 июля", - говорится в сообщении премьера в соцсети Facebook*.
Ранее министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл сообщал, что судно MV Barima с 116 людьми на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек были спасены. Гайанский новостной портал Demerara Waves уточнял, что судно перевернулось поздно вечером в субботу. По данным портала, это был паром.
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