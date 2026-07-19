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Брата экс-главы разведки США арестовали за попытку заманить детей в отель - РИА Новости, 19.07.2026
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22:02 19.07.2026
Брата экс-главы разведки США арестовали за попытку заманить детей в отель

TMZ: на Гавайях брата Тулси Габбард арестовали за попытку заманить детей в отель

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Depositphotos.com / modfos
Полиция США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Батарти Габбард, брат бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард, был арестован на Гавайях.
  • Ему предъявлены обвинения в уголовном преступлении после попытки заманить нескольких детей в номер отеля, предлагая им деньги и жвачку.
  • Инцидент произошел 12 июля, и Габбарда обвинили во вмешательстве в осуществление опеки второй степени.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Батарти Габбард, брат бывшего директора национальной разведки США Тулси Габбард, был арестован на Гавайях после попытки заманить нескольких детей в номер отеля, сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранителей.
"Старшему брату Тулси Габбард предъявлены обвинения в уголовном преступлении после того, как полиция на Гавайях заявила, что он, предположительно, пытался заманить нескольких детей в номер отеля, предлагая им деньги и жвачку", - говорится в публикации.
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Уточняется, что 55-летний Батарти Габбард был арестован в пятницу в связи с инцидентом, который произошел 12 июля.
По данным полицейского департамента штата, мужчина приблизился к нескольким детям у бассейна отеля и предложил им деньги и жевательную резинку, если те пойдут с ним в номер. Он также спросил имена детей и внес их в свою записную книжку. Как отмечают правоохранители, дети отказались, после чего Габбард ушел.
TMZ указывает на то, что мужчину обвинили во вмешательстве в осуществление опеки второй степени.
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