Брата экс-главы разведки США арестовали за попытку заманить детей в отель

Уточняется, что 55-летний Батарти Габбард был арестован в пятницу в связи с инцидентом, который произошел 12 июля.

По данным полицейского департамента штата, мужчина приблизился к нескольким детям у бассейна отеля и предложил им деньги и жевательную резинку, если те пойдут с ним в номер. Он также спросил имена детей и внес их в свою записную книжку. Как отмечают правоохранители, дети отказались, после чего Габбард ушел.