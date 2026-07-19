Рейтинг@Mail.ru
У берегов Гайаны потерпело крушение судно с 116 пассажирами - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 19.07.2026
У берегов Гайаны потерпело крушение судно с 116 пассажирами

У берегов Гайаны потерпело крушение судно с 116 пассажирами, 8 человек спасли

© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка ФиллипсаСпасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка Филлипса
Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судно MV BARIMA с 116 пассажирами на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек спасли.
  • Спасатели продолжают поиск людей, находившихся на судне, на место инцидента отправлены медики.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Судно с 116 людьми на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек спасли, сообщил министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл.
Министр опубликовал в воскресенье видео в соцсети Facebook*, в котором рассказал об инциденте. По его словам, судно MV BARIMA направлялась в местный порт Каитума.
«
"Судно MV BARIMA с 116 пассажирами... отправило сигнал бедствия... На данный момент мы нашли живыми восемь человек", - говорит министр на видео.
Эдгилл добавил, что спасатели все еще продолжают поиск всех, кто находился на судне. На место инцидента были отправлены медики.
Гайанский новостной портал Demerara Waves уточняет, что судно перевернулось поздно вечером в субботу. По данным портала, это был паром.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Буксировка пассажирского парома Funny Girl в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Северном море потерял ход паром с 69 людьми на борту
13 июня, 20:17
 
В миреГайана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала