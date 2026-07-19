Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны

Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны

© Фото : соцсети премьер-министра Гайаны Марка Филлипса Спасательные шлюпки после крушения судна у берегов Гайаны

У берегов Гайаны потерпело крушение судно с 116 пассажирами

Краткий пересказ от РИА ИИ Судно MV BARIMA с 116 пассажирами на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек спасли.

Спасатели продолжают поиск людей, находившихся на судне, на место инцидента отправлены медики.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Судно с 116 людьми на борту потерпело крушение у берегов Гайаны, восемь человек спасли, сообщил министр по общественным работам южноамериканской страны Хуан Эдгилл.

Министр опубликовал в воскресенье видео в соцсети Facebook*, в котором рассказал об инциденте. По его словам, судно MV BARIMA направлялась в местный порт Каитума.

« "Судно MV BARIMA с 116 пассажирами... отправило сигнал бедствия... На данный момент мы нашли живыми восемь человек", - говорит министр на видео.

Эдгилл добавил, что спасатели все еще продолжают поиск всех, кто находился на судне. На место инцидента были отправлены медики.

Гайанский новостной портал Demerara Waves уточняет, что судно перевернулось поздно вечером в субботу. По данным портала, это был паром.