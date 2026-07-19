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"Урал" разгромил "Енисей" в Первой лиге - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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16:59 19.07.2026 (обновлено: 17:03 19.07.2026)
"Урал" разгромил "Енисей" в Первой лиге

"Урал" разгромил "Енисей" со счетом 3:0 в матче второго тура Первой лиги

© Изображение из открытых источниковЭмблема ФК "Урал"
Эмблема ФК Урал - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Изображение из открытых источников
Эмблема ФК "Урал". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» победил красноярский «Енисей» в матче второго тура Первой лиги со счетом 3:0.
  • Эта победа стала первой для главного тренера клуба Сергея Юрана в Первой лиге после его назначения на пост в июне.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле победил красноярский "Енисей" в матче второго тура Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Евгений Харин (49-я минута), Никита Морозов (77) и Денис Боков (84).
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13 июля, 21:56
Эта победа "Урала" стала первой для главного тренера клуба Сергея Юрана в Первой лиге после назначения на свой пост в июне. В первом туре клуб проиграл московскому "Торпедо" со счетом 0:1.
В третьем туре второго по силе дивизиона чемпионата России "Урал" 26 июля на выезде сыграет против "Ленинградца", "Енисей" в тот же день примет столичный "Велес".
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ФутболСпортЕкатеринбургРоссияЕвгений ХаринУралЕнисейТорпедо (Москва)Сергей ЮранДенис Боков
 
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