"Урал" разгромил "Енисей" в Первой лиге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» победил красноярский «Енисей» в матче второго тура Первой лиги со счетом 3:0.
- Эта победа стала первой для главного тренера клуба Сергея Юрана в Первой лиге после его назначения на пост в июне.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на своем поле победил красноярский "Енисей" в матче второго тура Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Евгений Харин (49-я минута), Никита Морозов (77) и Денис Боков (84).
Эта победа "Урала" стала первой для главного тренера клуба Сергея Юрана в Первой лиге после назначения на свой пост в июне. В первом туре клуб проиграл московскому "Торпедо" со счетом 0:1.
В третьем туре второго по силе дивизиона чемпионата России "Урал" 26 июля на выезде сыграет против "Ленинградца", "Енисей" в тот же день примет столичный "Велес".
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