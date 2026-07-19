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Непомнящий высказал свое мнение о фаворите ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
12:44 19.07.2026 (обновлено: 13:07 19.07.2026)
Непомнящий высказал свое мнение о фаворите ЧМ-2026

Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины и Месси в финале ЧМ

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкВалерий Непомнящий
Валерий Непомнящий - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Валерий Непомнящий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Аргентины и ее капитана Лионеля Месси.
  • Финальный матч между испанцами и аргентинцами пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил РИА Новости, что в финале чемпионата мира по футболу его симпатии будут на стороне команды Аргентины и ее капитана Лионеля Месси, несмотря на то что испанцы ему нравятся больше.
Финальный матч между испанцами и аргентинцами пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси забил на текущем турнире восемь мячей и на два гола отстает от лидера француза Килиана Мбаппе. Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
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"Перед чемпионатом мира я считал фаворитами сборные Испании, Франции и Англии. А южноамериканские команды вообще не видел в числе претендентов на победу. И вдруг сборная Аргентины как начала себя ярко проявлять и удивлять меня. А Лионель Месси - это вообще что-то непостижимое", - сказал Непомнящий.
"Сейчас мне сборная Испании нравится больше. Но я настолько проникся игрой южноамериканцев и их неукротимым духом, что буду болеть за сборную Аргентины и за Месси. За тех, кто всегда сражается до конца. Мне хотелось бы, чтобы Месси завершил свою историю в сборной на победной ноте", - отметил собеседник агентства.
По его мнению, матч будет результативным.
"Я думаю, что в финале чемпионата мира голы будут, их будет много. Потому что на поле выйдут игроки высочайшего уровня. Но кто победит и с каким счетом, прогнозировать трудно", - заключил Непомнящий.
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ФутболСпортАргентинаИспанияКамерунВалерий НепомнящийЧМ по футболу 2026
 
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