Непомнящий высказал свое мнение о фаворите ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что в финале чемпионата мира по футболу будет болеть за сборную Аргентины и ее капитана Лионеля Месси.

Финальный матч между испанцами и аргентинцами пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил РИА Новости, что в финале чемпионата мира по футболу его симпатии будут на стороне команды Аргентины и ее капитана Лионеля Месси, несмотря на то что испанцы ему нравятся больше.

Финальный матч между испанцами и аргентинцами пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Месси забил на текущем турнире восемь мячей и на два гола отстает от лидера француза Килиана Мбаппе. Мировое первенство впервые в истории проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

"Перед чемпионатом мира я считал фаворитами сборные Испании, Франции и Англии. А южноамериканские команды вообще не видел в числе претендентов на победу. И вдруг сборная Аргентины как начала себя ярко проявлять и удивлять меня. А Лионель Месси - это вообще что-то непостижимое", - сказал Непомнящий.

"Сейчас мне сборная Испании нравится больше. Но я настолько проникся игрой южноамериканцев и их неукротимым духом, что буду болеть за сборную Аргентины и за Месси. За тех, кто всегда сражается до конца. Мне хотелось бы, чтобы Месси завершил свою историю в сборной на победной ноте", - отметил собеседник агентства.

По его мнению, матч будет результативным.