Стало известно, сколько ФИФА заработала за проведение ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доходы ФИФА от проведения чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике превысят 15 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.
Изначально федерация прогнозировала выручку в размере 11 млрд долларов, но показатели были значительно пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, включая вторичный рынок, где ФИФА получает комиссию как с покупателя, так и с продавца.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится в воскресенье, 19 июля, финальным матчем Испания - Аргентина.