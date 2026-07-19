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Стало известно, сколько ФИФА заработала за проведение ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
12:20 19.07.2026 (обновлено: 13:07 19.07.2026)
Стало известно, сколько ФИФА заработала за проведение ЧМ-2026

The Telegraph: доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доходы ФИФА от проведения чемпионата мира 2026 года превысят 15 миллиардов долларов.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике превысят 15 миллиардов долларов, сообщает The Telegraph.
Изначально федерация прогнозировала выручку в размере 11 млрд долларов, но показатели были значительно пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, включая вторичный рынок, где ФИФА получает комиссию как с покупателя, так и с продавца.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится в воскресенье, 19 июля, финальным матчем Испания - Аргентина.
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