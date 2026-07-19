Англия едва не опозорилась! Мбаппе побил рекорд Месси, но не взял медаль

Сборная Англии обыграла команду Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года . Англичане избежали громкого конфуза и впервые в своей истории завоевали бронзу на мундиале, а Килиан Мбаппе превзошел Лионеля Месси и установил новый рекорд по голам на мировых первенствах.

Остановились в шаге от финала

Сборные Франции и Англии уверенно шли к главной футбольной мечте на ЧМ-2026, но на расстоянии одной победы от решающего матча турнира напоролись на соперников, которые преодолели свой путь еще более уверенно, и не сдюжили. Французы по ходу всего мундиаля до сих пор сохраняли звание очевиднейших фаворитов первенства. Их игра не вызывала сомнений, каждая из побед на чемпионате была добыта подопечными Дидье Дешама, что называется, на классе. Однако в полуфинале французский механизм дал сбой.

© REUTERS / DAVID BUTLER II Килиан Мбаппе © REUTERS / DAVID BUTLER II Килиан Мбаппе

"Трехцветные" не были похожи сами на себя в матче против сборной Испании. От яркой и мощной игры французской команды не осталось и следа — в битве с испанцами французы выглядели очень блекло, у них не получалось абсолютно ничего. Даже Килиан Мбаппе по прозвищу "Диктатор", пытавшийся в одиночку изменить положение дел на поле, не снискал успеха. Франция впервые за весь ЧМ-2026 не смогла забить ни одного мяча и при этом пропустила дважды, а Дешаму и компании после игры не оставалось ничего, кроме как искать причины своего провала в работе судейской бригады.

Для сборной Англии полуфинал чемпионата сложился еще более обидным образом. Англичане находились в считанных минутах от того, чтобы пробиться в главный раунд турнира и сразиться за Кубок мира, но сами лишили себя этой чести и ограничились лишь претенденством на бронзу. После гола Энтони Гордона в чисто английском стиле на 55-й минуте встречи с командой Аргентины главный тренер сборной Англии Томас Тухель напрасно забыл, что работает с командой "трех львов", и слишком рано перешел на пассивный стиль игры ради защиты минимального победного счета.

© REUTERS / Carlos Barria Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026 © REUTERS / Carlos Barria Эпизод матча Англия - Аргентина на ЧМ-2026

Наставник англичан откровенно переключился на режим обороны и отказался от какого-либо владения мячом, что сыграло с его подопечными злую шутку. Английская сборная и без того находилась под мощным давлением аргентинцев, а после не самых очевидных решений Тухеля оно выросло еще в несколько раз. Гол от Аргентины был делом времени, а их у альбиселесте оказалось при себе сразу два: на 85-й и 92-й минутах Лионель Месси по разу ассистировал Энцо Фернандесу и Лаутаро Мартинесу соответственно и оставил англичан горевать у разбитого корыта.

Главные цифры перед матчем за третье место

Килиан Мбаппе делил с Лионелем Месси лидерство по голам на ЧМ-2026: у обоих было по восемь забитых мячей после семи игр на турнире (у француза один гол был с пенальти, у аргентинца все — с игры);

Мбаппе продолжал погоню за Месси в споре за звание лучшего голеадора на чемпионатах мира за всю историю: в активе у француза было 20 голов в 21 матче на мундиалях (в среднем 0,95 гола за игру), у аргентинца — 21 гол в 33 матчах (0,64 за игру);

лидер ассистентского зачета ЧМ-2026 Майкл Олисе сделал пять голевых передач в семи играх на турнире. До повторения рекорда легендарного Короля футбола Пеле (6 передач на ЧМ-1970 — ФИФА учитывает голевые передачи на чемпионатах мира с 1966 года) французу оставался один ассист;

73 гола за сезон с учетом игр за клуб и национальную сборную оформил англичанин Гарри Кейн;

в официальных матчах (без учета товарищеских) Франция и Англия провели восемь очных встреч: по три на чемпионатах Европы и мира, еще две в отборочном турнире на ЕВРО-1964. Три игры завершились вничью, дважды победу праздновали англичане, три победы добыли французы. Последний раз команды встречались друг с другом в четвертьфинале ЧМ-2022 — Франция победила со счетом 2:1 благодаря голам Орельена Тчуамени и Оливье Жиру, у Англии отличился Кейн;

до сих пор Франция дважды брала бронзу на чемпионатах мира, Англия — ни разу;

Для Дидье Дешама матч против Англии — последний в качестве главного тренера сборной Франции. Именитый специалист возглавлял "трехцветных" с 2012 года, под его руководством французы стали чемпионами мира на ЧМ-2018 в России. По информации журналиста Фабрицио Романо, преемником Дешама станет Зинедин Зидан.

Англия не хотела биться за бронзу?

Обе команды произвели заметные кадровые изменения на матч за третье место, но сборная Англии сделала это более демонстративно: Томас Тухель оставил вне стартового состава не только Кейна, Джуда Беллингема, Эллиота Андерсона и Джона Стоунза, но и основного вратаря Джордана Пикфорда, вместо которого игровое время получил дебютировавший на чемпионате мира Дин Хендерсон. Из резерва в стартовый состав также попали Маркус Рашфорд, Морган Роджерс, Эберечи Эзе и Букайо Сака.

Дешам же разбавил основной состав Уорреном Заир-Эмери, Райаном Шерки и Тео Эрнандесом, но оставил неприкосновенными позиции вратаря Мика Меньяна и лидеров атаки сборной Франции Мбаппе и Олисе. Ожидаемо вне заявки остался Вильям Салибо: французский защитник, как выяснилось, играл на турнире с серьезной травмой спины, из-за которой досрочно завершил матч против Испании и выбыл на долгий срок.

Перед матчем букмекерская компания Fonbet предлагала коэффициент 1.92 на победу Франции в основное время, победу Англии оценивали в 3.85.

Франция пропустила пять мячей уже в первом тайме

Решения Тухеля вкупе с болезненным нокдауном от аргентинцев и уймой бытовых трудностей и неудобств в Америке будто бы говорили о нежелании англичан бороться за бронзу, и что матч за третье место не имеет для никакого значения. Но как бы не так. Отсутствие воли и стремления к победе, напротив, демонстрировали французы, которые выбросили белый флаг, едва мяч был разыгран с центра поля стадиона "Хард Рок" в Майами. За один первый тайм Англия поразила ворота Франции пять раз! Правда, из пяти их голов были засчитаны только четыре.

Уже на третьей минуте встречи Деклан Райс сделал первый же удар в створ результативным, наказав "трехцветных" за очень неаккуратную игру на своей половине поля перехватом в центре, качественным дриблингом и классным ударом из-за пределов штрафной площади.

© REUTERS / SAM NAVARRO Футболисты сборной Англии празднуют гол © REUTERS / SAM NAVARRO Футболисты сборной Англии празднуют гол

Спустя несколько минут Сака мог удвоить преимущество англичан в счете, но его гол не был засчитан из-за офсайда. Впрочем, позднее Букайо свои голы еще отпраздновал. Незадолго до перерыва он отличился дважды и откровенно поиздевался над французской обороной, которая не просто трещала по швам, а была разбита в пух и прах. Сперва Сака с Рашфордом в ходе конратаки сделали из защитников сборной Франции посмешище, а следом новоиспеченный чемпион Англии в составе "Арсенала" завершил классный разрезающий пас от Эзе точным ударом в дальний нижний угол.

Перед двумя голами Саки в составе англичан успел отличиться и Эзри Конса: на 18-й минуте он без каких-либо проблем и сложностей замкнул подачу Райса с углового классным ударом головой.

© REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Футболисты сборной Англии празднуют гол © REUTERS / NATHAN RAY SEEBECK Футболисты сборной Англии празднуют гол

Мбаппе и Олисе остались без медалей, но не без рекордов

0:4 после первого тайма выглядели для Франции очевидным приговором. Но после перерыва французские футболисты будто бы решили достойно попрощаться с Дешамом и отблагодарить его за работу классной игрой во второй 45-минутке. В ходе этого тайма "трехцветные" сыграли именно так, благодаря чему им пророчили золото на ЧМ-2026: размашисто, уверенно, комбинационно. Выброшенный в начале матча белый флаг французы подобрали и переписали ход игры. В перерыве Дешам произвел сразу четыре замены, выпустив на поле Люку Диня, Деотшанкюля Юпамекано, Брэдли Баркола и Усмана Дембеле. Но свои слова громко произнесли все те же Мбаппе и Олисе.

Выйдя из раздевалки, Олисе после классного перехвата от Юпамекано сделал роскошный пас на Мбаппе в штрафную, откуда Килиан расстрелял Хендерсона и вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров на ЧМ-2026.

© REUTERS / Carlos Barria Килиан Мбаппе © REUTERS / Carlos Barria Килиан Мбаппе

Через несколько минут Мбаппе выступил в роли ассистента и эффектной передачей помог Баркола отметиться голом, который запустил режим французского камбэка. В следующей же атаке Дембеле вышел один на один с Хендерсеном, но не смог переиграть английского вратаря, а еще чуть позднее Олисе чуть-чуть не попал в створ ворот после удара с линии штрафной.

Впрочем, на 66-й минуте матча Олисе исправился и снова выступил в привычной роли ассистента, найдя Мбаппе у штрафной, который, обыграв защитника, мощно выстрелил в дальний нижний угол. Благодаря этому голу Килиан превзошел Месси по голам на чемпионатах мира, установив на ближайшие сутки новый рекорд, и стал четвертым в истории футболистом после Жюста Фонтена, Шандора Кошича и Герда Мюллера, кому удалось забить минимум десять мячей на одном мундиале. Олисе же превзошел Пеле и установил новый рекорд по передачам на одном чемпионате мире (7).

© REUTERS / Carlos Barria Килиан Мбаппе © REUTERS / Carlos Barria Килиан Мбаппе

Камбэка не случилось

Перед глазами у англичан уже мерцали флешбэки упущенной победы в полуфинале, чем пользовались французы. Не было уже никаких сомнений в том, что "трехцветные" смогут отыграться с 0:4. Но этого не случилось. Олисе не использовал два убойнейших момента, оба раза промахнувшись из отличных позиций. Не забить было сложнее, чем отправить мяч в сетку, и французский рекордсмен с этой "задачей" справился.

Надежды Франции на спасение были разрушены за пять минут до конца основного времени, когда арбитр назначил пенальти в их ворота за фол Мало Гюсто против Джед-Хотепа Спенса. Сака с "точки" пробил точно и, оформив хет-трик, успокоил английских болельщиков.

© REUTERS / SAM NAVARRO Килиан Мбаппе © REUTERS / SAM NAVARRO Килиан Мбаппе

В компенсированное время Дембеле снова до минимума сократил отставание в счете, но на его гол вскоре ответил разбивший оборону французов Беллингем. 6:4 — Англия избежала громкого провала и, удержав победу, впервые в своей истории выиграла бронзу на мундиале. Килиан Мбаппе же пусть и установил бомбардирский рекорд, но упустил возможность собрать полный комплект наград на своих первых трех чемпионатах мира за карьеру: золото и серебро у "Диктатора" есть, бронзовой медали — пока еще нет.