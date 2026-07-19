В Финляндии купол православной церкви загорелся после попадания молнии

Краткий пересказ от РИА ИИ Молния ударила в башню православной церкви в финском городе Тампере, после чего загорелся купол.

Из-за пожара и риска падения купола спасатели сняли с него крест.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Молния попала в башню православной церкви в финском городе Тампере, после чего загорелся купол и спасателям пришлось снять с него крест, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пожарных.

"Молния ударила в православную церковь в центре Тампере в субботу днем, 18 июля... По данным пожарных, молния ударила в самую высокую башню православной церкви, что вызвало тлеющий пожар... На крыше православной церкви, скорее всего, горела деревянная конструкция, поддерживающая купол", - говорится в публикации на сайте Yle.

Отмечается, что существовал риск падения купола, и спасатели были вынуждены снять с него крест, чтобы разобрать кровельные конструкции.

Во время удара молнии в церкви проходили церемонии крещения и венчания.