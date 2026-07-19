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В Финляндии купол православной церкви загорелся после попадания молнии - РИА Новости, 19.07.2026
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18:57 19.07.2026
В Финляндии купол православной церкви загорелся после попадания молнии

В Тампере купол православной церкви загорелся после попадания молнии

CC BY-SA 3.0 / Jonik / The Tampere Orthodox Church in Tampere, FinlandЦерковь Александра Невского в Тампере
Церковь Александра Невского в Тампере - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Jonik / The Tampere Orthodox Church in Tampere, Finland
Церковь Александра Невского в Тампере. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молния ударила в башню православной церкви в финском городе Тампере, после чего загорелся купол.
  • Из-за пожара и риска падения купола спасатели сняли с него крест.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Молния попала в башню православной церкви в финском городе Тампере, после чего загорелся купол и спасателям пришлось снять с него крест, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на пожарных.
"Молния ударила в православную церковь в центре Тампере в субботу днем, 18 июля... По данным пожарных, молния ударила в самую высокую башню православной церкви, что вызвало тлеющий пожар... На крыше православной церкви, скорее всего, горела деревянная конструкция, поддерживающая купол", - говорится в публикации на сайте Yle.
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Отмечается, что существовал риск падения купола, и спасатели были вынуждены снять с него крест, чтобы разобрать кровельные конструкции.
Во время удара молнии в церкви проходили церемонии крещения и венчания.
Как указывает телерадиовещатель, церковь Святого Александра Невского и Святого Николая спроектирована русским военным архитектором Т.У. Язуковым и была построена в 1896-1899 годах.
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