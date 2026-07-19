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В Финляндии заявили, что сатанистов используют для дестабилизации общества - РИА Новости, 19.07.2026
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12:39 19.07.2026 (обновлено: 12:40 19.07.2026)
В Финляндии заявили, что сатанистов используют для дестабилизации общества

Финская активистка Райски: сатанистов используют для дестабилизации в Европе

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски выразила мнение, что сатанистов в Европе используют для дестабилизации общества путем запугивания населения.
  • По словам Райски, инциденты, связанные с сатанизмом, включая самоубийства, пытаются возложить на мигрантов или русских.
  • Активистка отметила, что после сеяния страха людям предлагают общего врага, например, мигрантов или русских, и подстрекают к участию в конфликтах.
КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Сатанистов в Европе используют для дестабилизации общества путем запугивания населения, а ответственность за связанные с ними инциденты, в том числе самоубийства, пытаются возложить на мигрантов или русских, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски.
"У нас есть уже смертники в Швейцарии. Правда, никто не говорит, что это, возможно, из сатанистской сферы. Получается дестабилизация, во-первых, запугивание народа", — сказала Райски.
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По ее словам, недавно мужчина попытался совершить суицид в автобусе, но официальные версии не связывают это с сатанизмом. Такие случаи сеют страх, а затем людям предлагают общего врага, например, мигрантов или русских, отметила активистка.
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"Можно, например, сказать, что это был не сатанист, а это был, например, какой-то мигрант, что он совершил террористическую атаку или, например, в какой-то момент можно сказать даже "русские". Все можно сделать инструментом именно с помощью этих эмоций. Или что нужно идти (участвовать в конфликте против России - ред.) на Украину, чтобы опять стабилизировать свою страну. Это (делается - ред.) постепенно, потихоньку, просто людей нужно сначала запугать", — заключила Райски.
В марте 2026 года в Швейцарии в результате пожара в автобусе погибли шесть человек, пятеро пострадали. Как передавало агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы, полиция рассматривала произошедшее как "преднамеренный акт" и возбудила уголовное дело. По версии издания Daily Mail, инцидент мог быть связан с попыткой самоубийства.
Верховный суд РФ 23 июля 2025 года признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность в России. За пропаганду либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
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