Краткий пересказ от РИА ИИ Финская активистка Салли Райски выразила мнение, что сатанистов в Европе используют для дестабилизации общества путем запугивания населения.

По словам Райски, инциденты, связанные с сатанизмом, включая самоубийства, пытаются возложить на мигрантов или русских.

Активистка отметила, что после сеяния страха людям предлагают общего врага, например, мигрантов или русских, и подстрекают к участию в конфликтах.

КУРСК, 19 июл — РИА Новости. Сатанистов в Европе используют для дестабилизации общества путем запугивания населения, а ответственность за связанные с ними инциденты, в том числе самоубийства, пытаются возложить на мигрантов или русских, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости финская активистка Салли Райски.

"У нас есть уже смертники в Швейцарии . Правда, никто не говорит, что это, возможно, из сатанистской сферы. Получается дестабилизация, во-первых, запугивание народа", — сказала Райски.

По ее словам, недавно мужчина попытался совершить суицид в автобусе, но официальные версии не связывают это с сатанизмом. Такие случаи сеют страх, а затем людям предлагают общего врага, например, мигрантов или русских, отметила активистка.

« "Можно, например, сказать, что это был не сатанист, а это был, например, какой-то мигрант, что он совершил террористическую атаку или, например, в какой-то момент можно сказать даже "русские". Все можно сделать инструментом именно с помощью этих эмоций. Или что нужно идти (участвовать в конфликте против России - ред.) на Украину, чтобы опять стабилизировать свою страну. Это (делается - ред.) постепенно, потихоньку, просто людей нужно сначала запугать", — заключила Райски.

В марте 2026 года в Швейцарии в результате пожара в автобусе погибли шесть человек, пятеро пострадали. Как передавало агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранительные органы, полиция рассматривала произошедшее как "преднамеренный акт" и возбудила уголовное дело. По версии издания Daily Mail, инцидент мог быть связан с попыткой самоубийства.