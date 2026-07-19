Финансист рассказал, как накопить миллион

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов рекомендует россиянам перед накоплением миллиона рублей оценить бюджет и определить ежемесячную сумму отчислений.

Для ускорения накопления можно рассмотреть покупку ОФЗ с низким уровнем риска и высокой доходностью.

Важно сформировать отдельный счет для накоплений и стараться не снимать с него средства без критической необходимости.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россиянам перед тем, как начать копить миллион рублей, необходимо оценить свой бюджет и определить ежемесячную сумму отчислений, при этом ускорить процесс можно за счет покупки ОФЗ, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

"Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы (один миллион рублей) укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели", – сказал он.

Также финансист посоветовал провести аудит финансов, на его основе будет составляться бюджет. Важно классифицировать затраты и доходы так, чтобы понимать их обязательность и стабильность, обратил внимание Смирнов

"Сформируйте счет для накопления. Это может быть и брокерский счет, на который вы приобретаете активы с низким уровнем риска", – продолжил собеседник. В пример он привел длинные ОФЗ, доходность которых превышает 16,1%, что позволит существенно ускорить реализацию цели.