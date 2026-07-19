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На Урале из "Екатеринбург Арены" эвакуировали 18 человек из-за возгорания - РИА Новости, 19.07.2026
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11:54 19.07.2026
На Урале из "Екатеринбург Арены" эвакуировали 18 человек из-за возгорания

МЧС: из здания "Екатеринбург Арены" эвакуировали 18 человек из-за возгорания

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров.
  • Из здания эвакуировались 18 человек, пострадавших нет, возгорание локализовано и ликвидировано.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Восемнадцать человек эвакуировались из здания "Екатеринбург Арены" из-за возгорания, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что громкоговоритель и пожарные машины напугали жителей многоэтажек около "Екатеринбург Арены".
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"На территории "Екатеринбург Арены" произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что из здания эвакуировались 18 человек, пострадавших нет. На данный момент спасатели локализовали и ликвидировали возгорание, на месте работают 50 человек и 19 единиц спецтехники.
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