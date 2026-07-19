На Урале из "Екатеринбург Арены" эвакуировали 18 человек из-за возгорания

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории «Екатеринбург Арены» произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта, площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров.

Из здания эвакуировались 18 человек, пострадавших нет, возгорание локализовано и ликвидировано.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Восемнадцать человек эвакуировались из здания "Екатеринбург Арены" из-за возгорания, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

В воскресенье в местных СМИ появилась информация, что громкоговоритель и пожарные машины напугали жителей многоэтажек около "Екатеринбург Арены".

« "На территории "Екатеринбург Арены" произошло короткое замыкание электросушителя в кабинете медпункта на седьмом этаже здания. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метров", – рассказал собеседник агентства.