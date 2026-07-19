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В районе Рижского вокзала восстановили движение на внутренней стороне ТТК - РИА Новости, 19.07.2026
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19:54 19.07.2026
В районе Рижского вокзала восстановили движение на внутренней стороне ТТК

Движение на внутренней стороне ТТК около Рижского вокзала восстановили после ДТП

© РИА Новости / Илья ПиталевДвижение транспорта на третьем транспортном кольце
Движение транспорта на третьем транспортном кольце - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Движение транспорта на третьем транспортном кольце. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рижского вокзала было затруднено на 1,4 километра и осуществлялось по одной полосе из четырех.
  • Движение на внутренней стороне ТТК в районе Рижского вокзала восстановлено после ограничений в связи с ДТП.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала восстановлено после ограничений в связи с ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что движение на внутренней стороне ТТК в районе Рижского вокзала затруднено на 1,4 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.
"Движение на внутренней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.
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