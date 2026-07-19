В районе Рижского вокзала восстановили движение на внутренней стороне ТТК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Рижского вокзала было затруднено на 1,4 километра и осуществлялось по одной полосе из четырех.
- Движение на внутренней стороне ТТК в районе Рижского вокзала восстановлено после ограничений в связи с ДТП.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Рижского вокзала восстановлено после ограничений в связи с ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в ведомстве сообщили, что движение на внутренней стороне ТТК в районе Рижского вокзала затруднено на 1,4 километра и осуществляется по одной полосе из четырех.
"Движение на внутренней стороне ТТК восстановлено", - говорится в сообщении.