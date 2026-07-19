Глава МИД КНДР вылетела в Россию

"По приглашению Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию", - пишет агентство.