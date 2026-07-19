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Глава МИД КНДР вылетела в Россию - РИА Новости, 19.07.2026
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00:47 19.07.2026
Глава МИД КНДР вылетела в Россию

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в Москву с официальным визитом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД КНДР Цой Сон Хи
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в РФ с официальным визитом.
  • Визит проходит по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи вылетела в РФ, где ожидается ее официальный визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее в МИД РФ сообщили, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибывает в Москву с официальным визитом.
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"По приглашению Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, Цой Сон Хи, министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, и ее сопровождение вылетели на ее самолете 18 июля для визита в Российскую Федерацию", - пишет агентство.
Как отмечает агентство, в аэропорту столицы КНДР Пхеньяна ее сопровождали заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и временный поверенный в делах РФ в КНДР Владимир Топеха.
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