В Чувашии назвали возможную причину отравления детей угарным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Аликовском округе Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани.

Предположительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации печи.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могло стать нарушение правил эксплуатации печи, Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могло стать нарушение правил эксплуатации печи, сообщает прокуратура региона.

Ранее минздрав республики сообщал, что в Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую больницу, угрозы для жизни нет.

Как уточняет прокуратура Чувашии, пятеро детей, самому младшему из которых пять лет, были доставлены в больницу из жилого дома в селе Большое Ямашево.

"Предположительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме (после посещения бани была затоплена печь в доме, которая длительное время не использовалась)", - говорится в сообщении.