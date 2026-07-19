В Чувашии назвали возможную причину отравления детей угарным газом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Аликовском округе Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани.
- Предположительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации печи.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могло стать нарушение правил эксплуатации печи, сообщает прокуратура региона.
Ранее минздрав республики сообщал, что в Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую больницу, угрозы для жизни нет.
Как уточняет прокуратура Чувашии, пятеро детей, самому младшему из которых пять лет, были доставлены в больницу из жилого дома в селе Большое Ямашево.
"Предположительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме (после посещения бани была затоплена печь в доме, которая длительное время не использовалась)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.