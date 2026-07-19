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В Чувашии назвали возможную причину отравления детей угарным газом - РИА Новости, 19.07.2026
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21:13 19.07.2026
В Чувашии назвали возможную причину отравления детей угарным газом

В Чувашии пятеро детей могли отравиться угарным газом после посещения бани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Аликовском округе Чувашии пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани.
  • Предположительная причина отравления — нарушение правил эксплуатации печи.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Причиной отравления пятерых детей угарным газом в Чувашии могло стать нарушение правил эксплуатации печи, сообщает прокуратура региона.
Ранее минздрав республики сообщал, что в Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую больницу, угрозы для жизни нет.
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Как уточняет прокуратура Чувашии, пятеро детей, самому младшему из которых пять лет, были доставлены в больницу из жилого дома в селе Большое Ямашево.
"Предположительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации печного отопления в доме (после посещения бани была затоплена печь в доме, которая длительное время не использовалась)", - говорится в сообщении.
Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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