Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 19.07.2026
В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане

Минздрав: в Чувашии 5 детей отравились угарным газом в бане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани в Аликовском округе Чувашии.
  • Дети были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Пятеро детей госпитализированы из-за отравления угарным газом в бане в Чувашии, угрозы жизни нет, сообщает минздрав республики.
«
"В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Состояние детей оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, угрозы для жизни нет, уточнили в минздраве.
Газовый водонагреватель в квартире в Махачкале, где шесть человек отравились угарным газом - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Названа причина отравления угарным газом шести человек в Дагестане
1 июня, 19:35
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала