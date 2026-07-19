В Чувашии пятеро детей отравились угарным газом в бане

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"В Аликовском округе пятеро детей отравились угарным газом после посещения бани. Все пострадавшие были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".