Испанцы и аргентинцы завершили первый тайм финального матча ЧМ-2026 вничью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый тайм финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины завершился без голов.
- Финал чемпионата мира проходит в воскресенье в Нью-Йорке.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сборные Испании и Аргентины не открыли счет в первом тайме финального матча чемпионата мира по футболу.
Финал проходит в воскресенье в Нью-Йорке.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, всего "альбиселесте" побеждали на турнире три раза и трижды проигрывали в решающем матче. Сборная Испании во второй раз играет в финале, "красная фурия" брала золото в 2010 году.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)