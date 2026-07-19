Трамп на вертолете облетел стадион MetLife перед финалом ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп на вертолете облетел стадион MetLife в штате Нью-Джерси.
- Финал чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля в США, в нем встретятся сборные Испании и Аргентины.
ИСТ-РАТЕРФОРД (Нью-Джерси), 19 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на вертолете облетел стадион в США перед финалом чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолет американского лидера облетел стадион MetLife в штате Нью-Джерси.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в США. В решающем матче встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.