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США установили оборудование для перехвата беспилотников у стадиона MetLife - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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22:00 19.07.2026 (обновлено: 22:02 19.07.2026)
США установили оборудование для перехвата беспилотников у стадиона MetLife

У стадиона MetLife в Нью-Джерси установили оборудование для перехвата БПЛА

© Соцсети ФИФАЛаимн Ямаль и Лионель Месси
Лаимн Ямаль и Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети ФИФА
Лаимн Ямаль и Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.
  • Меры безопасности перед финалом чемпионата мира по футболу значительно усилены по сравнению с предыдущими играми.
  • Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля.
ИСТ-РАТЕРФОРД (НЬЮ-ДЖЕРСИ), 19 июл - РИА Новости. Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в штате Нью-Джерси, где в воскресенье пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, убедился корреспондент РИА Новости.
Меры безопасности перед заключительной игрой чемпионата оказались значительно усилены по сравнению с предыдущими играми мундиаля. При подъезде к стадиону увеличено количество сотрудников и автомобилей спецслужб, ужесточен порядок прохода на территорию арены.
ЧМ по футболу 2026
19 июля 2026 • начало в 22:00
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1 : 0
Аргентина
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(Нико Уильямс)
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Также вблизи стадиона установлен военный комплекс для отслеживания и перехвата беспилотников от американской компании Anduril. Система из мобильной башни наблюдения Sentry и установки Anvil совместно с дополнительным оборудованием обеспечивают радио-электронную борьбу и кинетический перехват целей, работающий на технологии искусственного интеллекта собственной разработки Anduril.
Комплекс огорожен забором и находится на расстоянии около километра от входа на территорию стадиона.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
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