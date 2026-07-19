Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в штате Нью-Джерси.

Меры безопасности перед финалом чемпионата мира по футболу значительно усилены по сравнению с предыдущими играми.

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля.

ИСТ-РАТЕРФОРД (НЬЮ-ДЖЕРСИ), 19 июл - РИА Новости. Власти США установили военное оборудование для отслеживания и перехвата беспилотников у стадиона MetLife в штате Нью-Джерси, где в воскресенье пройдет финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, убедился корреспондент РИА Новости.

Меры безопасности перед заключительной игрой чемпионата оказались значительно усилены по сравнению с предыдущими играми мундиаля. При подъезде к стадиону увеличено количество сотрудников и автомобилей спецслужб, ужесточен порядок прохода на территорию арены.

Также вблизи стадиона установлен военный комплекс для отслеживания и перехвата беспилотников от американской компании Anduril. Система из мобильной башни наблюдения Sentry и установки Anvil совместно с дополнительным оборудованием обеспечивают радио-электронную борьбу и кинетический перехват целей, работающий на технологии искусственного интеллекта собственной разработки Anduril.

Комплекс огорожен забором и находится на расстоянии около километра от входа на территорию стадиона.