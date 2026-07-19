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Аргентинцы стягиваются в центр Буэнос-Айреса, чтобы болеть за сборную - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:44 19.07.2026 (обновлено: 20:55 19.07.2026)
Аргентинцы стягиваются в центр Буэнос-Айреса, чтобы болеть за сборную

Болельщики Аргентины стягиваются в центр Буэнос-Айреса для просмотра финала ЧМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Болельщики сборной Аргентины
 Болельщики сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Болельщики сборной Аргентины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики сборной Аргентины стягиваются к обелиску в центре Буэнос-Айреса перед финалом чемпионата мира по футболу.
  • У обелиска аргентинцы собираются, чтобы вместе слушать матч по радио или смотреть его на телефонах, так как в центре города трансляции не будет.
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Аргентины перед финалом чемпионате мира по футболу, несмотря на дождь, стягиваются в центр Буэнос-Айреса, к обелиску, где они всегда отмечают победы и разные памятные даты, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщиков дружно приветствуют гудками автомобилей водители, которые спешат добраться домой или в бар, где будут смотреть матч Аргентины и Испании.
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Аргентинцы у обелиска собираются в группы, чтобы вместе слушать матч по радио или смотреть на телефонах, ведь в центре города трансляции не будет, фан-зоны оборудовали в других районах.
Улицы у обелиска позднее будут перекрыты для транспорта. Многие магазины в центре закроются перед матчем. Перестанут ходить автобусы. Дело в том, что вне зависимости от результатов матча, обелиск станет местом встречи десятков тысяч человек.
"Теперь нам остался всего один шаг, который мы просим сделать нашу сборную, чтобы заставить команду бороться", - сказала РИА Новости Роса, женщина 70-ти лет, которая смотрела все матчи сборной. По ее словам, капитан Лионель Мессии и его команда не раз заставили ее понервничать, забивая голы лишь на последних минутах. "Я сильно переживаю во время матча. Смотрю и ухожу, они забивают гол - я снова ухожу, а потом возвращаюсь. Вот такие аргентинцы, мы рождены, чтобы страдать", - сказала она с улыбкой.
Продавец красок Хуан уже доволен тем, что Аргентина одержала победу над Англией. "Как по мне, мы уже завершили чемпионат мира победой над Англией. Я чувствую, что мы уже победили", - сказал он. Между тем он с нетерпением ждет финального матча, где, по его словам, встретятся две команды, которые стоят друг друга.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
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