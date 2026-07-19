Рейтинг@Mail.ru
Нью-Йорк встретил гостей финала ЧМ по футболу грязью и мусором - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:25 19.07.2026
Нью-Йорк встретил гостей финала ЧМ по футболу грязью и мусором

На улицах Нью-Йорка грязь и мусор встретили гостей финального матча ЧМ

© Соцсети ФИФААфиша финала ЧМ-2026
Афиша финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети ФИФА
Афиша финала ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.
  • Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15:00 по местному времени.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, передает корреспондент РИА Новости.
Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Испания — Аргентина 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция
Вчера, 14:00
Несмотря на то, что именно Нью-Йорку была отведена роль города, принимающего многочисленных болельщиков в день финала чемпионата, на улицах в центре Манхэттена постоянно встречаются разбросанные мешки с отходами, валяющиеся остатки пищи, перевернутые мусорные баки.
От нечистот исходит устойчивый неприятный запах, который перебивает остатки дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк ранее на неделе.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Аргентине отменили на два дня все футбольные матчи
Вчера, 13:00
 
ФутболНью-Йорк (город)МанхэттенКанадаЧМ по футболу 2026ИспанияАргентина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала