Нью-Йорк встретил гостей финала ЧМ по футболу грязью и мусором

Краткий пересказ от РИА ИИ Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.

Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15:00 по местному времени.

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, передает корреспондент РИА Новости.

Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск).

Несмотря на то, что именно Нью-Йорку была отведена роль города, принимающего многочисленных болельщиков в день финала чемпионата, на улицах в центре Манхэттена постоянно встречаются разбросанные мешки с отходами, валяющиеся остатки пищи, перевернутые мусорные баки.

От нечистот исходит устойчивый неприятный запах, который перебивает остатки дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк ранее на неделе.