Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании.
- Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15:00 по местному времени.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Грязь и мусор на улицах Нью-Йорка встречают гостей финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании, передает корреспондент РИА Новости.
Заключительная игра мундиаля пройдет в воскресенье на стадионе MetLife в пригороде американского мегаполиса, начало запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Несмотря на то, что именно Нью-Йорку была отведена роль города, принимающего многочисленных болельщиков в день финала чемпионата, на улицах в центре Манхэттена постоянно встречаются разбросанные мешки с отходами, валяющиеся остатки пищи, перевернутые мусорные баки.
От нечистот исходит устойчивый неприятный запах, который перебивает остатки дыма от лесных пожаров в Канаде, окутавшего Нью-Йорк ранее на неделе.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля. В решающем матче мирового первенства встретятся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли команды Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.